En un apasionante encuentro, Real Madrid y Manchester City se miden por la Champions

El Merengue buscará afirmarse en zona de clasificación ante el elenco de Guardiola que llega golpeado tras su caída en casa. Juegan desde las 17.

Hoy 13:45

Real Madrid y Manchester City se verán las caras este miércoles desde las 17:00, en el Santiago Bernabéu, por la sexta fecha de la fase regular de la Champions League. Será un cruce decisivo para las aspiraciones de ambos: el Merengue quiere meterse entre los mejores 8, mientras que el conjunto de Pep Guardiola necesita sumar para evitar el repechaje.

El equipo de Xabi Alonso llega quinto con 12 puntos, después de ganar un partidazo en Grecia. En aquella victoria 4-3 frente al Olympiakos, Kylian Mbappé marcó los cuatro goles del conjunto blanco y fue determinante para sostener las chances de clasificación. El único traspié en el torneo fue ante Liverpool en Anfield.

Del otro lado, el City aparece noveno con 10 unidades, fuera de los puestos de clasificación directa. Los ingleses acumulan tres triunfos, un empate y una derrota, justamente la del pasado encuentro ante Bayer Leverkusen como locales, resultado que complicó su panorama y lo obliga a sumar en Madrid.

Para este choque, Real Madrid formaría con Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Carreras; Tchouameni, Güler, Ceballos; Bellingham, Vinícius y Mbappé.

En tanto, el City lo haría con Donnarumma; Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Nico González, Reijnders; Doku, Haaland y Foden.