En vivo: en un apasionante encuentro, Real Madrid y Manchester City se miden por la Champions

El Merengue buscará afirmarse en zona de clasificación ante el elenco de Guardiola que llega golpeado tras su caída en casa. Juegan desde las 17.

Hoy 17:55

Real Madrid y Manchester City se verán las caras este miércoles desde las 17:00, en el Santiago Bernabéu, por la sexta fecha de la fase regular de la Champions League. Será un cruce decisivo para las aspiraciones de ambos: el Merengue quiere meterse entre los mejores 8, mientras que el conjunto de Pep Guardiola necesita sumar para evitar el repechaje.

