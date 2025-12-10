Revelan cuáles son los signos que tendrán más suerte en el amor en el 2026

La reconocida astróloga Lourdes Ferro te cuenta qué energías del 2026 favorecen los vínculos afectivos.

Hoy 15:16

El 2026 presenta un clima astrológico que redefine la forma en que se construyen y viven los vínculos afectivos. Según explica la astróloga y tarotista Lourdes Ferro a Clarín, no será un año “liviano” en temas amorosos: "Es un año de inicio, definición y madurez, donde se abren oportunidades reales para el amor, pero también se exige coherencia".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la autora de Guía astrológica 2026 (Planeta), el ingreso de Neptuno y Saturno en Aries en enero activa un ciclo de renacimiento personal y colectivo. "Aries impulsa el deseo de empezar, pero Saturno obliga a sostener lo que se inicia y Neptuno exige que ese deseo tenga sentido y verdad emocional", sostiene.

A nivel relacional, esto se traduce en menos tolerancia a la ambigüedad y más necesidad de decisiones concretas: relaciones que estaban en pausa tienden a definirse, historias sin rumbo se caen y vínculos con base sólida se fortalecen.

Por otro lado, Ferro asegura que el año se divide en dos etapas: la primera mitad es expansiva, favorece encuentros, avances y entusiasmo; mientras que, la segunda mitad introduce revisiones importantes con retrogradaciones que obligan a ajustar expectativas, límites y acuerdos en pareja. "Esto no significa que lo que no es real se desarme; lo que sí lo es, se consolida", dice.

Cuáles son los signos con más suerte en el amor en 2026

A continuación, la astróloga destaca los tres signos con mayores oportunidades en el amor en el próximo año.

Cáncer: el signo con más suerte en el amor en 2026

Cáncer es el signo con mejores perspectivas amorosas para 2026- según Ferro- debido al tránsito de Júpiter directo por el signo desde marzo. Esta energía favorece la expansión emocional, la posibilidad de conocer personas compatibles, la consolidación de vínculos existentes y los proyectos familiares.

El primer semestre resulta especialmente propicio para formalizar relaciones, iniciar convivencias, lograr reconciliaciones sanas y avanzar en decisiones importantes. En la segunda mitad del año, aunque Júpiter se traslade a Leo, Cáncer mantiene una base emocional más ordenada para definir qué tipo de vínculo quiere sostener.

Leo: otro de los signos afortunados en el amor en 2026

Para la astróloga, Leo será el signo con más suerte para romance, deseo y visibilidad. A partir del 30 de junio, el ingreso de Júpiter en Leo impulsa el deseo, la confianza y la visibilidad del signo. Este tránsito favorece nuevos enamoramientos, reencuentros intensos, aumento de la vida social y un crecimiento dentro de la pareja para quienes ya están en una relación.

Hacia diciembre, la retrogradación de Júpiter en el mismo signo propone revisar la forma en que se vive el amor, ajustar expectativas y volver a lo esencial, sin que eso implique un retroceso.

Libra: un año para tomar decisiones

Libra será el signo más beneficiado para la pareja y los acuerdos, según la especialista. El eje Aries–Libra estará particularmente activo durante 2026. Con Saturno y Neptuno transitando Aries, Libra recibe un impulso para tomar decisiones claras en temas de pareja y vínculos afectivos en general.

El año favorece formalizaciones, definiciones importantes, cierres necesarios y la construcción de relaciones más maduras y equilibradas. Para Libra, 2026 funciona como un ciclo para dar estructura y sentido a las elecciones amorosas.