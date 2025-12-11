“Son responsables de su muerte”: familiares de trans fallecida en una comisaría reclamaron justicia

El hecho se registró en la vecina provincia de Salta. Afirman que la muerte de Fernanda fue consecuencia de violencia institucional.

Hoy 08:09

Familiares y vecinos de Fernanda, una joven mujer trans que fue hallada ahorcada en una celda de la comisaría de Rosario de Lerma, invitaron a una marcha por las calles del pueblo del Valle de Lerma, reclamando justicia por Fernanda.

La movilización se convocó a dos semanas de la muerte de la joven trans. Familiares y amigos, junto a integrantes de la comunidad travesti-trans y de organizaciones de derechos humanos, la organizaron para exigir justicia. Ese colectivo afirma que la muerte de Fernanda fue consecuencia de violencia institucional y lo sostienen públicamente.

La causa, por ahora, informa El Tribuno de Salta, se encuentra en investigación y se esperan resoluciones acordes a lo realmente sucedido en el interior de esa dependencia del Estado provincial en los próximos días.

Según un medio del Valle de Lerma, los organizadores aseguraron: "Rechazamos categóricamente que este suceso sea tratado como un evento aislado o una muerte natural. El deceso de Fernanda fue un acto de gravedad extrema y una clara expresión de violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad estatales. Ellos fueron responsables de su muerte en custodia", señalaron ayer, 10 de diciembre, en el Parque Evita de Rosario de Lerma.

Fernanda, una mujer trans de 34 años, fue detenida el miércoles 26 de noviembre en el Parque Evita alrededor de las 20.30; según la versión policial, por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y negarse a identificarse.

Sin embargo, falleció dos horas después, tras un supuesto intento de quitarse la vida con su propia remera, siempre de acuerdo con la versión de la comisaría 2ª. Tras su traslado al hospital Joaquín Corbalán, el personal médico declaró el fallecimiento a las 22.