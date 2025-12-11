Norma Fuentes: “El mensaje del gobernador tuvo un contenido profundo”

La intendente de la Madre de Ciudades asistió a la asunción del gobernador Elías Miguel Suárez. Resaltó que el nuevo gobierno es un proyecto de continuidad ratificado en las elecciones de octubre.

Hoy 08:35

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de la ceremonia de asunción y toma de juramento del gobernador de la provincia, Elías Suárez, y del vicegobernador, Carlos Silva Neder, en la cual el senador nacional, Dr. Gerardo Zamora, hizo entrega formal de los atributos de mando.

“El mensaje del Gobernador ha tenido un contenido profundo de estos 20 años que fueron un punto de inflexión en Santiago del Estero y nuevas propuestas, que se han consolidando a partir de todo lo realizado, en un eje fundamental en la educación, la capacitación y la formación de oficios que van a permitir generar puestos de trabajo con calidad. También la tecnología y conectividad en las escuelas”, destacó la jefa comunal.

Resaltó que el nuevo gobierno es un proyecto de continuidad ratificado en las elecciones de octubre y que consolida un modelo de gestión impulsado por el ex gobernador Zamora.

La Ing. Fuentes remarcó que el municipio continuará trabajando articuladamente con el estado provincial como lo ha venido haciendo con la gestión saliente buscando el objetivo primario trabajar para mejorar y optimizar las condiciones de vida de los santiagueños.

La intendente asistió a la ceremonia, acompañada por los secretarios del gabinete municipal, Daniel Kobylañski, Néstor Machado, Anabel Arce y Jorge Vila.