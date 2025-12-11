Día del Tango y otras efemérides importantes del 11 de diciembre

Las efemérides de este jueves incluyen el Día del Tango, fecha por la cual se recuerda a Carlos Gardel en el día de su nacimiento.

Las efemérides del 11 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día del Tango, por tratarse del aniversario del nacimiento de Carlos Gardel.

Apodado para siempre el “zorzal criollo”, llegó al mundo un 11 de diciembre de 1890. Su lugar de nacimiento es motivo de disputa transnacional entre Francia, Uruguay y la Argentina. Pero lo cierto es que este tanguero pasó su infancia en Buenos Aires y en 1923 adoptó la nacionalidad argentina. Imprimió su voz a más de 900 grabaciones, sobre todo de tango, pero también de otros géneros como milonga, folklore y rancheras.

Dueño de una fama incomparable, murió en su apogeo y lejos de su país, en Colombia: un 24 de junio de 1935, el avión que lo llevaría de Bogotá a Cali chocó con otro que esperaba en la pista y ambos se incendiaron. En este accidente murieron él y otros 16 tripulantes, entre los que estaban casi todos los integrantes de su banda y el letrista de varios de sus tangos más famosos, Alfredo Le Pera.

Aunque la celebración del Día Nacional del Tango responde en buena medida al cumpleaños de Gardel, no es toda la explicación de la fecha. Detrás de la efeméride también está Moisés Smolarchik Brenner, más conocido como Ben Molar. Era un compositor y productor musical argentino, quien propuso la iniciativa de celebrar a este género en un día particular.

Efemérides del 11 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1849 – Nace la escritora feminista sueca Ellen Key.

1890 – En Toulouse, Francia, nace el cantante y actor argentino Carlos Gardel.

1899 – Nace el músico y compositor argentino Julio de Caro.

1931 – Nace el gurú y líder espiritual indio Osho.

1946 – En Estados Unidos, la Asamblea General de las Naciones Unidas funda el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido como Unicef.

1967 – Nace la actriz y comediante estadounidense Mo’Nique.

1972 – La nave de la misión Apolo 17 aluniza en el valle de Taurus-Littrow.

1981 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Javier Saviola.

1993 – Muere la actriz rumana Elvira Popescu.

1996 – Muere el actor argentino Juan Carlos Barbieri.

2004 – Muere el exfutbolista argentino José Luis Cuciuffo. Con la selección de su país, fue campeón del mundo en 1986.

2012 – Muere el músico indio Ravi Shankar.

2020 – Muere el actor argentino Carlos Andrés “Carlín” Calvo.

Se celebra el Día Internacional de las Montañas.

Se celebra el Día Nacional del Tango en la Argentina.