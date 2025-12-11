Finalmente llegó el alivio: las lluvias ponen fin a la ola de calor, pero rige alerta naranja

Después de días agobiantes, las precipitaciones ya comenzaron en distintos puntos de la provincia, trayendo un respiro muy esperado.

Hoy 17:33

El alivio llegó por fin: Santiago del Estero ya registra lluvias y tormentas desde la tarde de este jueves, luego de una de las semanas más calurosas del mes. El cambio de tiempo trajo un descenso inmediato de la temperatura, pero también encendió las alertas por la intensidad de los fenómenos que continuarán durante la noche y la madrugada del viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta naranja, lo que indica la probabilidad de tormentas severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible caída de granizo.

Zonas afectadas por la alerta naranja

Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT), el fenómeno alcanza a los departamentos:

Guasayán

Jiménez

Río Hondo

Atamisqui

Banda

Capital

Choya

Loreto

Ojo de Agua

Robles

San Martín

Silípica

En estas áreas los acumulados podrían superar los 100 milímetros, con picos aún mayores en sectores puntuales.

Un respiro necesario tras una ola de calor extrema

La llegada de la lluvia fue celebrada por vecinos que venían soportando jornadas sofocantes. Desde distintos barrios de la Capital y del interior reportaron precipitaciones moderadas y fuertes, e incluso ráfagas que anticipan la presencia de un sistema de tormentas más amplio que seguirá avanzando durante la noche.

Aun así, el fenómeno meteorológico obliga a extremar precauciones, ya que pueden producirse:

Aniegamientos y calles inundadas

Caída de ramas u objetos sueltos

Cortes temporarios de energía

Dificultades en la circulación

Recomendaciones oficiales

Las autoridades sugieren:

Evitar circular mientras la tormenta esté activa

No permanecer bajo árboles ni postes

Desconectar electrodomésticos ante actividad eléctrica

Mantenerse informado por canales oficiales

Zonas Amarilla y Naranja