Boca a la carga por Marino Hinestroza: “Es un jugador interesante”, reveló Delgado

El dirigente Xeneize confirmó que el extremo colombiano está otra vez en la mira para 2026. Mientras se evalúa la continuidad de Úbeda, Riquelme ya proyecta el mercado de pases y el nombre del atacante vuelve a sonar fuerte en Brandsen 805.

Hoy 15:55

Como cada cierre de año, el mercado de pases toma el centro de la escena en Boca, y esta vez no fue la excepción. En medio de la indefinición sobre la continuidad de Claudio Úbeda, que parecía cerrada pero que según Marcelo Delgado “se está evaluando”, el Xeneize ya empezó a delinear los refuerzos para el 2026 y uno de los nombres que vuelve a escena es el de Marino Hinestroza.

El propio Chelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme, reveló que el extremo colombiano sigue en carpeta y que su perfil vuelve a seducir al Consejo de Fútbol. “Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido y hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos”, aseguró en diálogo con Radio La Red, dejando claro que el futbolista de 23 años aparece nuevamente como una alternativa real.

Hinestroza, que ya había sido buscado a mitad de año, viene de consolidarse en Atlético Nacional durante el 2025: disputó 54 partidos, marcó siete goles y repartió siete asistencias, además de sumar minutos con la selección colombiana bajo la conducción de Néstor Lorenzo. Su contrato con los Verdolagas corre hasta diciembre de 2027, y su valor de mercado ronda los 4.8 millones de dólares, aunque todavía no hay señales concretas de cuánto pediría el club para negociar su salida.

En medio del rearmado del plantel y con el sueño de Dybala sobrevolando Brandsen 805, Boca vuelve a mirar a Hinestroza, un extremo que encaja en el tipo de futbolista que el Consejo busca para potenciar la ofensiva en la próxima temporada. El mercado recién empieza, pero los primeros nombres ya están sobre la mesa.