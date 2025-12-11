Miguel Borja abrió la puerta a Boca y su hermano fue más lejos: “Hay que escuchar a Riquelme”

Tras quedar libre de River, el delantero colombiano no descartó vestir la azul y oro y reconoció contactos previos con el Consejo de Fútbol. Su hermano, fanático xeneize, presionó aún más en plena entrevista.

Hoy 15:59

El mercado de pases argentino sumó un capítulo explosivo: Miguel Borja confesó que no puede cerrarle la puerta a Boca, el eterno rival de River, club del que se marchará libre tras no renovar su contrato. De vacaciones en Colombia, el delantero de 32 años reconoció que la opción de seguir jugando en el país lo seduce y dejó una frase que encendió al mundo Xeneize.

“Uno nunca puede cerrar la puerta o decir de esta agua no beberé”, aseguró Borja al hablar sobre un posible desembarco en la Ribera. El atacante explicó que maneja ofertas de varias ligas, pero que Argentina sigue siendo un destino que le gustaría, algo que entusiasma a Boca en plena búsqueda de delanteros. Además, contó que tuvo charlas con el Consejo de Fútbol después de la Copa América 2021, aunque en aquel momento su llegada no se concretó por decisiones ajenas a lo deportivo.

Mientras Borja hablaba en ESPN, su hermano irrumpió en la entrevista y fue directo al hueso: “Hay que escuchar cuál es la oferta. A ver qué dice Román y vamos todos al palco de la Bombonera. A mí me gustaría, Boca es grande en Argentina”, lanzó sin filtro, dejando en claro su fanatismo xeneize y sumando aún más ruido al mercado.

El colombiano, que llegó a River en 2022, deja Núñez con números contundentes: 159 partidos, 62 goles, 10 asistencias y tres títulos, además de dos tantos marcados justamente ante Boca, uno de ellos para ganar un Superclásico sobre la hora. Su salida como libre lo convierte en un nombre atractivo para cualquier club.

Ahora, con la puerta abierta y una declaración que ya recorre toda la Bombonera, Boca mira de reojo a Borja. El verano recién comienza, pero el primer gran temblor de mercado ya está aquí.