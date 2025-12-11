A un año de la hazaña: Central Córdoba y la noche eterna en la Copa Argentina

El Ferroviario celebra el aniversario de su consagración en Santa Fe, donde venció 1-0 a Vélez y levantó por primera vez la Copa Argentina. Un título nacido del sacrificio, la reacción deportiva y el liderazgo de Omar De Felippe.

Hoy 16:19

Hoy se cumple exactamente un año de aquella noche santafesina en la que Central Córdoba escribió una de las páginas más gloriosas de su historia. El 11 de diciembre de 2024, el Ferroviario derrotó 1 a 0 a Vélez con el gol inolvidable de Matías Godoy y se convirtió, por primera vez, en campeón de la Copa Argentina, un logro que abrió puertas internacionales y cerró un capítulo marcado por desafíos, presión y resiliencia.

Aquel título no nació de la nada. Central Córdoba venía golpeado, inmerso en zona de descenso y con un presente deportivo que exigía una reacción urgente. Fue entonces cuando la dirigencia volvió a mirar hacia quien ya había dejado huella en el club: Omar De Felippe. Su regreso fue inmediato y contundente. A los pocos días ya estaba sentado en el banco ante Riestra, en una derrota que terminó siendo el punto de partida para cambiar el chip.

Lo que vino después fue una campaña histórica. La victoria frente a Defensa y Justicia dio inicio a una racha impresionante: 13 partidos sin perder, con 7 triunfos consecutivos. En la Copa Argentina, el Ferro mostró carácter y temple. Dejó en el camino a Newell’s (por penales), Temperley y Huracán, avanzando hasta una final donde el equipo jugó con el alma y se quedó con una consagración que pareció escrita por destino.

La noche del 11 de diciembre quedó marcada para siempre. El proyecto, en algún momento interrumpido, recuperó su rumbo, y los resultados confirmaron que el club había elegido el camino correcto. Con su orden, su mensaje claro y su conducción, De Felippe se transformó en el faro de un plantel que creyó hasta el final. Porque en Santa Fe se vio algo más que un título: se vio un equipo convencido y un técnico que volvió para hacer historia.