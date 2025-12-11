Ingresar
Wanda Nara y Maxi López vuelven a unirse para un proyecto que nadie veía venir

La empresaria reveló que están trabajando juntos en una idea innovadora y generó impacto entre sus seguidores.

Hoy 17:22

Wanda Nara y Maxi López volverán a unir sus caminos. No como marido y mujer nuevamente, pero sí trabajarán juntos en un proyecto importante para 2026.

En una historia que subió a su cuenta de Instagram, la conductora adelantó las cosas que hará en 2026. "Mis proyectos 2026: MasterChef, Bake Off, vuelvo a la ficción”, escribió.

Luego, dio más detalles en un video que subió Grego Rossello a sus stories donde se lo ve charlando con Wanda. “¿Viste todo lo que voy a trabajar este año? Bake Off, MasterChef...“, dijo ella. El humorista, sorprendido, le dijo: ”Ficción, ficción con Maxi. ¡Cómo te gusta laburar!”.

Mandale un mensaje a Maxi que se ponga allá a estudiar”, le pidió Nara a Rossello, para que le haga llegar a López el pedido. Y siguió: “Decile que se ponga a estudiar, porque los meses de ficción no son para lengua”. Entre risas, Grego exclamó: “Van a chapar”.

En diálogo con Intrusos (América), la hermana de Zaira Nara dio detalles del proyecto que lo une a su exmarido nuevamente: “(Maxi) Va a estar también como protagonista en mi ficción. Es una ficción vertical, es algo muy moderno que va a llegar a Argentina y la verdad que me divierte mucho. Van a ver más actores, guionistas. Es muy corto, entonces genera más reproducciones. Y nada, es algo muy moderno y la verdad que estoy muy contenta”.

Por último, respecto a la participación del exfutbolista en MasterChef Celebrity, la presentadora concluyó: “Fue uno de los participantes que yo propuse y la verdad que estoy muy contenta de que también haya gustado tanto al público como al canal. Yo lo conozco a Maxi trabajando y sé que es intachable en eso. Entonces, estaba poniendo las manos en el fuego. A veces es difícil recomendar a alguien, pero bueno, sabía yo a quién estaba recomendando”.

