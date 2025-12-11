Se confirmó el fixture del Apertura 2026: cronograma y fecha de los partidos

La Liga Profesional difundió la lista de encuentros y cómo se desarrollará cada jornada de competencia del inminente campeonato, próximo a iniciar a finales de enero.
Se dio a conocer el fixture para el inminente Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, certamen que iniciará el fin de semana del 25 de enero. Certamen cuyas dos zonas de competencia y duelos interzonales fueron sorteadas en el día de ayer en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza.
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Fecha 2 (semana del 28/01)
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
Fecha 7 (semana del 25/02)
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Fecha 10 (semana del 11/03)
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)