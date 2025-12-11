Ingresar
Se confirmó el fixture del Apertura 2026: cronograma y fecha de los partidos

La Liga Profesional difundió la lista de encuentros y cómo se desarrollará cada jornada de competencia del inminente campeonato, próximo a iniciar a finales de enero.

Hoy 19:39

Se dio a conocer el fixture para el inminente Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, certamen que iniciará el fin de semana del 25 de enero. Certamen cuyas dos zonas de competencia y duelos interzonales fueron sorteadas en el día de ayer en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza.

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

  • Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
  • Zona A
  • Boca – Deportivo Riestra
  • Independiente – Estudiantes
  • Talleres – Newell’s
  • Instituto – Vélez
  • Unión – Platense
  • San Lorenzo – Lanús
  • Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
  • Zona B
  • Barracas Central – River
  • Gimnasia – Racing
  • Rosario Central – Belgrano
  • Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Argentinos – Sarmiento
  • Banfield – Huracán
  • Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Fecha 2 (semana del 28/01)

  • Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba
  • Zona A
  • Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
  • Lanús – Unión
  • Platense – Instituto
  • Vélez – Talleres
  • Newell’s – Independiente
  • Estudiantes – Boca
  • Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
  • Zona B
  • Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
  • Sarmiento – Banfield
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
  • Belgrano – Tigre
  • Racing – Rosario Central
  • River – Gimnasia
  • Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

  • Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
  • Zona A
  • Defensa y Justicia – Estudiantes
  • Boca – Newell’s
  • Independiente – Vélez
  • Talleres – Platense
  • Instituto – Lanús
  • Unión – Gimnasia (Mza.)
  • San Lorenzo – Central Córdoba
  • Zona B
  • Gimnasia – Aldosivi
  • Rosario Central – River
  • Tigre – Racing
  • Argentinos – Belgrano
  • Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
  • Atlético Tucumán – Huracán

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

  • Interzonal: Huracán – San Lorenzo
  • Zona A
  • Central Córdoba – Unión
  • Gimnasia (Mza.) – Instituto
  • Lanús – Talleres
  • Platense – Independiente
  • Vélez – Boca
  • Newell’s – Defensa y Justicia
  • Estudiantes – Deportivo Riestra
  • Zona B
  • Sarmiento – Atlético Tucumán
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
  • Belgrano – Banfield
  • Racing – Argentinos
  • River – Tigre
  • Aldosivi – Rosario Central
  • Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

  • Interzonal: Gimnasia – Estudiantes
  • Zona A
  • Deportivo Riestra – Newell’s
  • Defensa y Justicia – Vélez
  • Boca – Platense
  • Independiente – Lanús
  • Talleres – Gimnasia (Mza.)
  • Instituto – Central Córdoba
  • Unión – San Lorenzo
  • Zona B
  • Rosario Central – Barracas Central
  • Tigre – Aldosivi
  • Argentinos – River
  • Banfield – Racing
  • Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
  • Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Huracán – Sarmiento

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

  • Vélez – River
  • Platense – Barracas Central
  • Rosario Central – Talleres
  • Estudiantes – Sarmiento
  • Defensa y Justicia – Belgrano
  • Argentinos – Lanús
  • Boca – Racing
  • Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
  • Unión – Aldosivi
  • Instituto – Atlético Tucumán
  • San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
  • Central Córdoba – Tigre
  • Deportivo Riestra – Huracán
  • Banfield – Newell’s

Fecha 7 (semana del 25/02)

  • Interzonal: Sarmiento – Unión
  • Zona A
  • San Lorenzo – Instituto
  • Central Córdoba – Talleres
  • Gimnasia (Mza.) – Independiente
  • Lanús – Boca
  • Platense – Defensa y Justicia
  • Vélez – Deportivo Riestra
  • Newell’s – Estudiantes
  • Zona B
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
  • Belgrano – Atlético Tucumán
  • Racing – Independiente Rivadavia Mza.
  • River – Banfield
  • Aldosivi – Argentinos
  • Barracas Central – Tigre
  • Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

  • Interzonal: Newell’s – Rosario Central
  • Zona A
  • Estudiantes – Vélez
  • Deportivo Riestra – Platense
  • Defensa y Justicia – Lanús
  • Boca – Gimnasia (Mza.)
  • Independiente – Central Córdoba
  • Talleres – San Lorenzo
  • Instituto – Unión
  • Zona B
  • Tigre – Gimnasia
  • Argentinos – Barracas Central
  • Banfield – Aldosivi
  • Independiente Rivadavia Mza. – River
  • Atlético Tucumán – Racing
  • Huracán – Belgrano
  • Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

  • Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
  • Zona A
  • Unión – Talleres
  • San Lorenzo – Independiente
  • Central Córdoba – Boca
  • Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
  • Lanús – Deportivo Riestra
  • Platense – Estudiantes
  • Vélez – Newell’s
  • Zona B
  • Belgrano – Sarmiento
  • Racing – Huracán
  • River – Atlético Tucumán
  • Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
  • Barracas Central – Banfield
  • Gimnasia – Argentinos
  • Rosario Central – Tigre

Fecha 10 (semana del 11/03)

  • Interzonal: Tigre – Vélez
  • Zona A
  • Newell´s – Platense
  • Estudiantes – Lanús
  • Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
  • Defensa y Justicia – Central Córdoba
  • Boca – San Lorenzo
  • Independiente – Unión
  • Talleres – Instituto
  • Zona B
  • Argentinos – Rosario Central
  • Banfield – Gimnasia
  • Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
  • Atlético Tucumán – Aldosivi
  • Huracán – River
  • Sarmiento – Racing
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

  • Interzonal: Belgrano – Talleres
  • Zona A
  • Instituto – Independiente
  • Unión – Boca
  • San Lorenzo – Defensa y Justicia
  • Central Córdoba – Deportivo Riestra
  • Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
  • Lanús – Newell’s
  • Platense – Vélez
  • Zona B
  • Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
  • River – Sarmiento
  • Aldosivi – Huracán
  • Barracas Central – Atlético Tucumán
  • Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
  • Rosario Central – Banfield
  • Tigre – Argentinos

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

  • Interzonal: Argentinos – Platense
  • Zona A
  • Vélez – Lanús
  • Newell’s – Gimnasia (Mza.)
  • Estudiantes – Central Córdoba
  • Deportivo Riestra – San Lorenzo
  • Defensa y Justicia – Unión
  • Boca – Instituto
  • Independiente – Talleres
  • Zona B
  • Banfield – Tigre
  • Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
  • Atlético Tucumán – Gimnasia
  • Huracán – Barracas Central
  • Sarmiento – Aldosivi
  • Estudiantes (Río Cuarto) – River
  • Belgrano – Racing

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

  • Interzonal: Independiente – Racing
  • Zona A
  • Talleres – Boca
  • Instituto – Defensa y Justicia
  • Unión – Deportivo Riestra
  • San Lorenzo – Estudiantes
  • Central Córdoba – Newell’s
  • Gimnasia (Mza.) – Vélez
  • Lanús – Platense
  • Zona B
  • River – Belgrano
  • Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Barracas Central – Sarmiento
  • Gimnasia – Huracán
  • Rosario Central – Atlético Tucumán
  • Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
  • Argentinos – Banfield

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

  • Interzonal: Lanús – Banfield
  • Zona A
  • Platense – Gimnasia (Mza.)
  • Vélez – Central Córdoba
  • Newell’s – San Lorenzo
  • Estudiantes – Unión
  • Deportivo Riestra – Instituto
  • Defensa y Justicia – Talleres
  • Boca – Independiente
  • Zona B
  • Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
  • Atlético Tucumán – Tigre
  • Huracán – Rosario Central
  • Sarmiento – Gimnasia
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
  • Belgrano – Aldosivi
  • Racing – River

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

  • Interzonal: River – Boca
  • Zona A
  • Independiente – Defensa y Justicia
  • Talleres – Deportivo Riestra
  • Instituto – Estudiantes
  • Unión – Newell’s
  • San Lorenzo – Vélez
  • Central Córdoba – Platense
  • Gimnasia (Mza.) – Lanús
  • Zona B
  • Aldosivi – Racing
  • Barracas Central – Belgrano
  • Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Rosario Central – Sarmiento
  • Tigre – Huracán
  • Argentinos – Atlético Tucumán
  • Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

  • Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
  • Zona A
  • Lanús – Central Córdoba
  • Platense – San Lorenzo
  • Vélez – Unión
  • Newell’s – Instituto
  • Estudiantes – Talleres
  • Deportivo Riestra – Independiente
  • Defensa y Justicia – Boca
  • Zona B
  • Atlético Tucumán – Banfield
  • Huracán – Argentinos
  • Sarmiento – Tigre
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
  • Belgrano – Gimnasia
  • Racing – Barracas Central
  • River – Aldosivi

