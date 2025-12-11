Se confirmó el fixture del Apertura 2026: cronograma y fecha de los partidos

La Liga Profesional difundió la lista de encuentros y cómo se desarrollará cada jornada de competencia del inminente campeonato, próximo a iniciar a finales de enero.

Hoy 19:39

Se dio a conocer el fixture para el inminente Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, certamen que iniciará el fin de semana del 25 de enero. Certamen cuyas dos zonas de competencia y duelos interzonales fueron sorteadas en el día de ayer en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza.

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

Barracas Central – River

Gimnasia – Racing

Rosario Central – Belgrano

Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

Argentinos – Sarmiento

Banfield – Huracán

Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Fecha 2 (semana del 28/01)

Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A

Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo

Lanús – Unión

Platense – Instituto

Vélez – Talleres

Newell’s – Independiente

Estudiantes – Boca

Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B

Huracán – Independiente Rivadavia Mza.

Sarmiento – Banfield

Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos

Belgrano – Tigre

Racing – Rosario Central

River – Gimnasia

Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A

Defensa y Justicia – Estudiantes

Boca – Newell’s

Independiente – Vélez

Talleres – Platense

Instituto – Lanús

Unión – Gimnasia (Mza.)

San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B

Gimnasia – Aldosivi

Rosario Central – River

Tigre – Racing

Argentinos – Belgrano

Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)

Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento

Atlético Tucumán – Huracán

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Interzonal: Huracán – San Lorenzo

Zona A

Central Córdoba – Unión

Gimnasia (Mza.) – Instituto

Lanús – Talleres

Platense – Independiente

Vélez – Boca

Newell’s – Defensa y Justicia

Estudiantes – Deportivo Riestra

Zona B

Sarmiento – Atlético Tucumán

Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.

Belgrano – Banfield

Racing – Argentinos

River – Tigre

Aldosivi – Rosario Central

Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Interzonal: Gimnasia – Estudiantes

Zona A

Deportivo Riestra – Newell’s

Defensa y Justicia – Vélez

Boca – Platense

Independiente – Lanús

Talleres – Gimnasia (Mza.)

Instituto – Central Córdoba

Unión – San Lorenzo

Zona B

Rosario Central – Barracas Central

Tigre – Aldosivi

Argentinos – River

Banfield – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano

Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)

Huracán – Sarmiento

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

Vélez – River

Platense – Barracas Central

Rosario Central – Talleres

Estudiantes – Sarmiento

Defensa y Justicia – Belgrano

Argentinos – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia Mza. – Independiente

Unión – Aldosivi

Instituto – Atlético Tucumán

San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

Central Córdoba – Tigre

Deportivo Riestra – Huracán

Banfield – Newell’s

Fecha 7 (semana del 25/02)

Interzonal: Sarmiento – Unión

Zona A

San Lorenzo – Instituto

Central Córdoba – Talleres

Gimnasia (Mza.) – Independiente

Lanús – Boca

Platense – Defensa y Justicia

Vélez – Deportivo Riestra

Newell’s – Estudiantes

Zona B

Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán

Belgrano – Atlético Tucumán

Racing – Independiente Rivadavia Mza.

River – Banfield

Aldosivi – Argentinos

Barracas Central – Tigre

Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Interzonal: Newell’s – Rosario Central

Zona A

Estudiantes – Vélez

Deportivo Riestra – Platense

Defensa y Justicia – Lanús

Boca – Gimnasia (Mza.)

Independiente – Central Córdoba

Talleres – San Lorenzo

Instituto – Unión

Zona B

Tigre – Gimnasia

Argentinos – Barracas Central

Banfield – Aldosivi

Independiente Rivadavia Mza. – River

Atlético Tucumán – Racing

Huracán – Belgrano

Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Zona A

Unión – Talleres

San Lorenzo – Independiente

Central Córdoba – Boca

Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia

Lanús – Deportivo Riestra

Platense – Estudiantes

Vélez – Newell’s

Zona B

Belgrano – Sarmiento

Racing – Huracán

River – Atlético Tucumán

Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza

Barracas Central – Banfield

Gimnasia – Argentinos

Rosario Central – Tigre

Fecha 10 (semana del 11/03)

Interzonal: Tigre – Vélez

Zona A

Newell´s – Platense

Estudiantes – Lanús

Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)

Defensa y Justicia – Central Córdoba

Boca – San Lorenzo

Independiente – Unión

Talleres – Instituto

Zona B

Argentinos – Rosario Central

Banfield – Gimnasia

Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central

Atlético Tucumán – Aldosivi

Huracán – River

Sarmiento – Racing

Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

Interzonal: Belgrano – Talleres

Zona A

Instituto – Independiente

Unión – Boca

San Lorenzo – Defensa y Justicia

Central Córdoba – Deportivo Riestra

Gimnasia (Mza.) – Estudiantes

Lanús – Newell’s

Platense – Vélez

Zona B

Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)

River – Sarmiento

Aldosivi – Huracán

Barracas Central – Atlético Tucumán

Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.

Rosario Central – Banfield

Tigre – Argentinos

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

Interzonal: Argentinos – Platense

Zona A

Vélez – Lanús

Newell’s – Gimnasia (Mza.)

Estudiantes – Central Córdoba

Deportivo Riestra – San Lorenzo

Defensa y Justicia – Unión

Boca – Instituto

Independiente – Talleres

Zona B

Banfield – Tigre

Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central

Atlético Tucumán – Gimnasia

Huracán – Barracas Central

Sarmiento – Aldosivi

Estudiantes (Río Cuarto) – River

Belgrano – Racing

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Interzonal: Independiente – Racing

Zona A

Talleres – Boca

Instituto – Defensa y Justicia

Unión – Deportivo Riestra

San Lorenzo – Estudiantes

Central Córdoba – Newell’s

Gimnasia (Mza.) – Vélez

Lanús – Platense

Zona B

River – Belgrano

Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)

Barracas Central – Sarmiento

Gimnasia – Huracán

Rosario Central – Atlético Tucumán

Tigre – Independiente Rivadavia Mza.

Argentinos – Banfield

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Interzonal: Lanús – Banfield

Zona A

Platense – Gimnasia (Mza.)

Vélez – Central Córdoba

Newell’s – San Lorenzo

Estudiantes – Unión

Deportivo Riestra – Instituto

Defensa y Justicia – Talleres

Boca – Independiente

Zona B

Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos

Atlético Tucumán – Tigre

Huracán – Rosario Central

Sarmiento – Gimnasia

Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central

Belgrano – Aldosivi

Racing – River

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Interzonal: River – Boca

Zona A

Independiente – Defensa y Justicia

Talleres – Deportivo Riestra

Instituto – Estudiantes

Unión – Newell’s

San Lorenzo – Vélez

Central Córdoba – Platense

Gimnasia (Mza.) – Lanús

Zona B

Aldosivi – Racing

Barracas Central – Belgrano

Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)

Rosario Central – Sarmiento

Tigre – Huracán

Argentinos – Atlético Tucumán

Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)