Lily Allen negocia adaptar su álbum West End Girl como obra teatral

La cantante confirmó que analiza llevar su nuevo álbum West End Girl al teatro, mientras se prepara para su esperado regreso a Saturday Night Live y una gira que iniciará en marzo de 2026.

Hoy 07:36

La cantante británica Lily Allen está en conversaciones para convertir su quinto álbum de estudio, West End Girl, en una obra de teatro, informó recientemente la artista durante una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El proyecto, aún en etapas de negociación, se sumaría a las diversas expresiones artísticas que ha explorado Allen en su carrera.

West End Girl, lanzado en octubre, está parcialmente inspirado en la experiencia personal de Allen con su divorcio del actor David Harbour. Si bien los detalles sobre la adaptación teatral aún no se han confirmado, la cantante reconoció la posibilidad del desarrollo de la obra cuando fue consultada por el presentador Jimmy Fallon.

No está claro si Allen participará como intérprete en la producción teatral, aunque no se descarta, dado su historial en el teatro. En 2021, Allen hizo su debut en el West End londinense con la obra 2:22 A Ghost Story, de Danny Robins, por la que recibió una nominación al Laurence Olivier Award como Mejor Actriz. Además, tiene previsto aparecer en la adaptación cinematográfica de Night & Day, de Virginia Woolf, dirigida por Tina Gharavi.

Paralelamente a estos proyectos, Allen regresará este fin de semana al programa Saturday Night Live, donde se presentará por primera vez en mucho tiempo. En cuanto a su carrera musical, la artista iniciará su gira Lily Allen Performs West End Girl el 2 de marzo de 2026, con un primer concierto programado en Glasgow, Reino Unido.