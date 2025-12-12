Javier Milei cierra el año político con el “Tour de la Gratitud” en Córdoba

El Presidente participará este viernes de una caminata junto a la militancia de La Libertad Avanza en la capital cordobesa. Estará acompañado por Karina Milei, Martín Menem y la cúpula del espacio.

Hoy 07:58

El presidente Javier Milei viajará este viernes a la provincia de Córdoba para encabezar una nueva jornada del denominado “Tour de la Gratitud”, una serie de actividades impulsadas por La Libertad Avanza (LLA) para reencontrarse con sus votantes tras el triunfo en las elecciones legislativas de octubre.

La actividad está prevista para las 18, en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, en el barrio Nueva Córdoba, donde el mandatario participará de una caminata junto a la militancia. Será la primera vez que Milei se sume personalmente a estas acciones de agradecimiento, que ya habían tenido escalas previas en otras provincias.

El Presidente estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, principal armadora del espacio, y por el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem. También formarán parte de la comitiva el subsecretario de Relaciones Institucionales y referente del armado nacional, Eduardo “Lule” Menem, el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni, y el diputado electo Gonzalo Roca.

Según indicaron fuentes partidarias, la actividad se inscribe en una recorrida federal que LLA viene desplegando en todo el país con el objetivo de consolidar su estructura política y territorial, luego de haber alcanzado la primera minoría en el Congreso tras los comicios legislativos del 26 de octubre.

El viaje a Córdoba se dará además luego del reciente regreso de Milei de Oslo, Noruega, donde participó de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, y marcará el último acto partidario del año encabezado por el Presidente.

Desde el entorno libertario señalaron que la intención de la mesa política es profundizar una agenda con fuerte presencia federal durante 2026, con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027. En ese sentido, ya se proyectan futuras visitas a Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, aunque aún sin fechas confirmadas.

Semanas atrás, el “Tour de la Gratitud” había tenido una de sus primeras paradas en Corrientes, con la presencia de Karina Milei y Martín Menem, como parte del proceso de reorganización y expansión del espacio libertario en el interior del país.