“Infarto agudo de miocardio”: Joaquín Levinton sigue internado en terapia intensiva

El cantante se encuentra en el Hospital Fernández. Sufrió un infarto durante una presentación en un bar del barrio porteño de Palermo.

Hoy 08:21
Joaquín Levinton.

El cantante Joaquín Levinton, ex líder de la banda Turf, se encuentra internado en el Hospital Fernández tras haber sufrido un infarto mientras llevaba a cabo una presentación en un bar del barrio porteño de Palermo.

El músico brindó un show el jueves por la noche, cuando pasadas las 00 sintió un malestar en el pecho y bajada de presión. Tras ser revisado en el lugar, fue trasladado y sometido a estudios durante la madrugada.

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) Alberto Crescenti informó a TN que Levinton sufrió una "descompensación cardíaca con intenso dolor precordial, hipotensión y sudoración". Agregó que, al momento de revisarlo, la unidad sanitaria sospechó "un infarto agudo al miocardio", diagnóstico que luego fue confirmado.

Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo al miocardio
Crescenti subrayó que el equipo del hospital Fernández "le destapó la obstrucción de una de las arterias", como parte de una de las intervenciones que se le realizaron a Levinton.

