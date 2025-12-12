"Al Gobierno le cuesta que la inflación perfore el 2%"

Así lo explicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama de este viernes.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados analizó este viernes, en su columna para Radio Panorama, el escenario económico y político que atraviesa el país. Según explicó, el Gobierno enfrenta dificultades para lograr que la inflación mensual descienda por debajo del 2%, en un contexto marcado por aumentos en bienes esenciales y servicios regulados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Granados sostuvo que “a la inflación le cuesta perforar el 2%. Subió mucho el precio de la carne, pero también la luz, el gas y el transporte. Entonces cuesta bajarlo”. En este marco, consideró que estos incrementos presionan el índice general e impiden una desaceleración más rápida.

Respecto del debate sobre la reforma laboral, el analista señaló que predomina “una enorme confusión pública”, ya que distintos medios ofrecen interpretaciones contradictorias sobre el futuro de la cuota solidaria y otros puntos sensibles del proyecto. “Algunos dicen que se arregló para no provocar a los sindicatos, otros que la sacaron. ¿En qué quedamos? Además, hay grandes cambios a los regímenes de empleo”, cuestionó.

En el plano político, Granados observó tensiones dentro del Congreso. A su entender, “la oposición ve que pierde en el Parlamento y mete chicanas. Quiere que el tratamiento empiece por Diputados y no por el Senado”, en referencia al orden de avance de las iniciativas del Ejecutivo.

El columnista también mencionó la reciente participación de Paolo Rocca y Patricia Bullrich en el seminario ProPymes. Allí, ambos coincidieron en remarcar los desafíos del vínculo comercial con China. Rocca fue categórico al afirmar: “China es depredadora”, y dejó otra definición que Granados destacó como “excepcional”: “Sin Vaca Muerta no se puede, pero con eso solo no alcanza”.

El empresario enfatizó además la necesidad de fortalecer la estructura productiva nacional y pidió a Bullrich que lleve este mensaje a la Casa Rosada: “Tenemos que defender el sistema industrial, nosotros”, expresó.