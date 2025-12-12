La tormenta golpeó fuerte en Fernández y otras zonas del interior de Santiago del Estero

El temporal, que llegó durante la tarde del jueves, trajo alivio al calor extremo, pero generó importantes daños materiales en la Capital del Agro y en zonas rurales del interior provincial.

Hoy 08:37

El cambio de tiempo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional se hizo sentir este jueves por la tarde en distintas localidades del interior de Santiago del Estero. Si bien la llegada de la lluvia trajo algo de alivio tras una jornada marcada por el intenso calor, el paso de la tormenta provocó serias complicaciones, especialmente en la ciudad de Fernández.

Las fuertes ráfagas de viento ocasionaron la caída de árboles y postes de alumbrado público, lo que generó inconvenientes en el tránsito y situaciones de riesgo en distintos sectores de la ciudad.

El temporal también afectó zonas rurales. En Pozo Suni, el viento provocó la voladura de un galpón perteneciente a un productor agropecuario, además de la caída de árboles y ramas de gran porte. En tanto, en las localidades de Mistol Chico y La Loma, varias familias sufrieron consecuencias directas por el paso del fenómeno.

Desde el municipio de la ciudad de Fernández se activó un operativo de asistencia a través de la Dirección de Acción Social y la Secretaría de Obras Públicas, junto a otras áreas comunales, con el objetivo de normalizar la situación en los sectores afectados y brindar ayuda a las familias damnificadas. Continuarán evaluando los daños.