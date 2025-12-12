La planta argentina favorita para combatir el calor sin electricidad

Mientras sube el costo de la energía, esta planta ofrece una alternativa natural para mantener frescos los hogares.

Hoy 08:42

Cuando llega el verano y el sol pega fuerte, muchas casas se recalientan porque las paredes exteriores absorben el calor durante todo el día. Eso hace que el interior esté más caliente, incluso de noche.

Para evitar esto sin gastar de más en aire acondicionado, arquitectos y paisajistas están recomendando una solución natural: la enredadera de uva japonesa, una planta que puede refrescar la pared de la casa y bajar varios grados la temperatura.

La uva japonesa (Vitis coignetiae) funciona como un sistema de enfriamiento natural por dos motivos reales y comprobados:

Hace sombra sobre la pared: sus hojas son grandes y forman una capa que bloquea el sol directo. Cuando una pared no recibe sol, no se calienta, y por lo tanto el interior también se mantiene más fresco. La planta “evapora” agua y enfría el aire: como todas las plantas, libera vapor de agua a través de las hojas. Ese proceso se llama evapotranspiración y genera un efecto de frescura alrededor. Es el mismo principio que usan los jardines verticales para bajar la temperatura de edificios.

Combinados, estos dos efectos pueden reducir la temperatura de una pared exterior entre 5°C y 15°C, según estudios en fachadas vegetadas.

La uva japonesa

Ventajas de la uva japonesa

Crece rápido y cubre superficies amplias.

No daña la pared (no se mete entre los ladrillos).

Da sombra en verano y deja pasar el sol en invierno (porque pierde las hojas).

Tiene un color muy vistoso en otoño.

Necesita poco mantenimiento una vez establecida. Dónde conviene ponerla

Paredes que reciben sol fuerte a la tarde .

. Patios que se vuelven hornos en verano .

. Medianeras que irradian calor al interior .

. Pérgolas, para generar un techo verde.

Solo necesita un alambre o guía al principio para trepar; después se agarra sola.

Una opción natural, barata y muy efectiva

Si buscás bajar el calor de tu casa sin depender solo del aire acondicionado, la enredadera de uva japonesa puede ser una de las soluciones más simples y eficientes: refresca la pared exterior, mejora el ambiente y crea sombra de manera totalmente natural.