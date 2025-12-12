La planta argentina favorita para combatir el calor sin electricidad

Mientras sube el costo de la energía, esta planta ofrece una alternativa natural para mantener frescos los hogares.
Cuando llega el verano y el sol pega fuerte, muchas casas se recalientan porque las paredes exteriores absorben el calor durante todo el día. Eso hace que el interior esté más caliente, incluso de noche.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Para evitar esto sin gastar de más en aire acondicionado, arquitectos y paisajistas están recomendando una solución natural: la enredadera de uva japonesa, una planta que puede refrescar la pared de la casa y bajar varios grados la temperatura.
La uva japonesa (Vitis coignetiae) funciona como un sistema de enfriamiento natural por dos motivos reales y comprobados:
Combinados, estos dos efectos pueden reducir la temperatura de una pared exterior entre 5°C y 15°C, según estudios en fachadas vegetadas.
La uva japonesa
Ventajas de la uva japonesa
Solo necesita un alambre o guía al principio para trepar; después se agarra sola.
Una opción natural, barata y muy efectiva
Si buscás bajar el calor de tu casa sin depender solo del aire acondicionado, la enredadera de uva japonesa puede ser una de las soluciones más simples y eficientes: refresca la pared exterior, mejora el ambiente y crea sombra de manera totalmente natural.