Cristina Kirchner cuestionó la inflación de noviembre: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?"

La expresidenta se refirió al aumento de 2,5% en noviembre y recordó que en 2015, en el último mes de su gestión, el índice de precios paralelo que elaboraba la oposición era más bajo.

Hoy 08:54

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al gobierno de Javier Milei luego de que se conociera el índice de inflación de noviembre, que fue del 2,5%. Remarcó que el número es superior al que tenía su gobierno en diciembre de 2015, antes de entregarle el poder a Mauricio Macri.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%...”, señaló CFK. “Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios…”, añadió.

Luego se preguntó: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

Cristina recordó que hace diez años la oposición mostraba el autodenominado “IPC Congreso”, en contraste con los números que daba el Indec. “En realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri”, apuntó.

Y señaló: “O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”.

“Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio”, enumeró CFK.