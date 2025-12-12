El rincón ideal para colocar lentejas y activar la prosperidad, según el Feng Shui

Según esta filosofía oriental, situarlas en áreas vinculadas a la riqueza puede ayudar a mover la energía y favorecer la prosperidad.

Hoy 08:57

En el Feng Shui, la antigua disciplina china que busca armonizar los espacios, las lentejas son consideradas un símbolo de prosperidad, crecimiento y multiplicación de la riqueza. Su forma redondeada y su asociación con la abundancia alimentaria las convierten en un elemento poderoso para activar el flujo de Chi positivo dentro del hogar.

Más allá de su uso culinario, las lentejas representan la capacidad de “multiplicar” recursos, atraer oportunidades económicas y sostener un flujo constante de bienestar material. Para potenciar su efecto, se recomienda colocarlas en un tazón de cerámica o vidrio, materiales que simbolizan estabilidad, claridad e intención próspera.

Algunas personas agregan tres monedas chinas dentro del recipiente con lentejas o atan un hilo rojo alrededor del tazón, ambos elementos tradicionales que amplifican la prosperidad y refuerzan la protección energética. Es importante reemplazar las lentejas periódicamente, ya que deben mantenerse limpias, secas y en buen estado para que su energía siga activa y expansiva.

Puerta de entrada: el acceso principal es la "boca del Chi", el punto por donde ingresa la energía al hogar. Colocar un pequeño tazón con lentejas cerca de la entrada ayuda a atraer prosperidad, recibir oportunidades y suavizar energías densas.

Cocina: este ambiente está directamente vinculado con el sustento y la riqueza. Ubicar el recipiente con lentejas sobre la mesada, cerca de la hornalla o junto a la alacena refuerza la idea de provisión constante y bienestar económico.

Área de trabajo o estudio: en el escritorio, las lentejas simbolizan crecimiento laboral, acuerdos positivos, expansión de proyectos y llegada de nuevas oportunidades.

Zona de la riqueza (esquina sureste): según el mapa Bagua, el sureste del hogar representa la prosperidad. Colocar allí un tazón con lentejas ayuda a aumentar ingresos, fortalecer la estabilidad económica y atraer dinero inesperado. Otros usos de las lentejas para potenciar la energía del hogar Dentro de frascos pequeños en estanterías para mantener una vibración de abundancia constante.

Como base en un altar de intenciones de prosperidad, acompañadas de velas doradas o verdes.

Mezcladas con monedas chinas para rituales de activación financiera.

En recipientes transparentes para simbolizar claridad, multiplicación y fluidez en el dinero.

Feng Shui: recomendaciones generales para el hogar

Mantener los espacios despejados: el orden favorece la circulación de energía y genera ambientes más livianos.

Aprovechar la luz natural: subir cortinas y no bloquear ventanas mejora la vitalidad del hogar.

Elegir colores suaves y equilibrados: tonos como beige, blanco roto, celeste o verde suave aportan calma; los colores intensos conviene usarlos solo en detalles para energizar sin saturar.

tonos como beige, blanco roto, celeste o verde suave aportan calma; los colores intensos conviene usarlos solo en detalles para energizar sin saturar. El origen del Feng Shui Surgió en China hace más de 3.000 años. Está vinculada a la observación del entorno y al flujo de la energía vital, conocida como qi o chi. En sus inicios, se utilizaba para elegir terrenos favorables para viviendas, cultivos y tumbas, combinando astronomía, geografía y filosofía. Con el tiempo, estas observaciones se sistematizaron en escuelas que buscaban armonizar a las personas con su ambiente.

Durante las dinastías Han y Tang, el feng shui se consolidó como disciplina, integrando principios del taoísmo y de la teoría de los cinco elementos. En el siglo XX, su expansión fuera de Asia lo llevó a adaptarse a contextos urbanos y occidentales, transformándose en una herramienta popular de diseño interior. Hoy es una práctica culturalmente diversa, aplicada tanto en hogares como en espacios de trabajo, enfocada en promover bienestar y equilibrio.