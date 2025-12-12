El rincón ideal para colocar lentejas y activar la prosperidad, según el Feng Shui

- Puerta de entrada: el acceso principal es la “boca del Chi”, el punto por donde ingresa la energía al hogar. Colocar un pequeño tazón con lentejas cerca de la entrada ayuda a atraer prosperidad, recibir oportunidades y suavizar energías densas.
- Cocina: este ambiente está directamente vinculado con el sustento y la riqueza. Ubicar el recipiente con lentejas sobre la mesada, cerca de la hornalla o junto a la alacena refuerza la idea de provisión constante y bienestar económico.
- Área de trabajo o estudio: en el escritorio, las lentejas simbolizan crecimiento laboral, acuerdos positivos, expansión de proyectos y llegada de nuevas oportunidades.
- Zona de la riqueza (esquina sureste): según el mapa Bagua, el sureste del hogar representa la prosperidad. Colocar allí un tazón con lentejas ayuda a aumentar ingresos, fortalecer la estabilidad económica y atraer dinero inesperado.
Otros usos de las lentejas para potenciar la energía del hogar
- Dentro de frascos pequeños en estanterías para mantener una vibración de abundancia constante.
- Como base en un altar de intenciones de prosperidad, acompañadas de velas doradas o verdes.
- Mezcladas con monedas chinas para rituales de activación financiera.
- En recipientes transparentes para simbolizar claridad, multiplicación y fluidez en el dinero.
- Feng Shui: recomendaciones generales para el hogar
- Mantener los espacios despejados: el orden favorece la circulación de energía y genera ambientes más livianos.
- Aprovechar la luz natural: subir cortinas y no bloquear ventanas mejora la vitalidad del hogar.
- Elegir colores suaves y equilibrados: tonos como beige, blanco roto, celeste o verde suave aportan calma; los colores intensos conviene usarlos solo en detalles para energizar sin saturar.
- El origen del Feng Shui
Surgió en China hace más de 3.000 años. Está vinculada a la observación del entorno y al flujo de la energía vital, conocida como qi o chi. En sus inicios, se utilizaba para elegir terrenos favorables para viviendas, cultivos y tumbas, combinando astronomía, geografía y filosofía. Con el tiempo, estas observaciones se sistematizaron en escuelas que buscaban armonizar a las personas con su ambiente.