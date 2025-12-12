Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 DIC 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Se viene la entrega de la Copa Canal 7 al Deportista del Año: conocé todas las ternas

La tradicional fiesta del deporte organizada por el programa Opinión Deportiva se realizará este domingo en el Fórum desde las 20.

Hoy 09:39

El tradicional premio Copa Canal 7 al Deportista del Año será el gran atractivo de la fiesta del deporte que se celebrará este domingo desde las 20.00 en el Fórum Centro de Convenciones. Con ingreso libre y gratuito desde las 19.30 para familiares y allegados, el evento volverá a reunir a las y los protagonistas del deporte provincial, acompañado por la transmisión en vivo de Opinión Deportiva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia, considerada la más emblemática del calendario local, cumple 35 años ininterrumpidos. Su productor, Carlos Lezana, destacó el espíritu que la mantiene vigente: “El objetivo siempre es seguir haciendo Opinión Deportiva y tratar de mejorar cada vez más. Buscamos algo más abarcativo, con mayor cantidad de deportes. Nunca interrumpimos esta fiesta por ninguna causa, ni siquiera en pandemia”.

Ternas 2025: los destacados del deporte provincial

La edición 2025 contará con una amplia variedad de disciplinas y deportistas ternados. Estos son los candidatos al premio mayor en cada categoría:

Atletismo: Juan Chaparro, Pablo Toledo, Miriam Toloza.
Básquet Femenino: Rocío Pato, Lorena Campos, Julieta Coronel.
Básquet Local: Lorenzo Amicucci, Rodrigo Stancampiano, Juan Cruz Arias.
Bicicross: Benjamín Orieta, Jahir Elías, Victorio González.
Boxeo: Kevin Suárez, Luis Borquez, Gastón Bulacio.
Cestobol: Sofía Batule, Santiago Díaz, Mariel Padilla.
Ciclismo: Emanuel García, Juan Pablo Deffis, Daniel Mansilla.
Fútbol Local: Matías Díaz Cantoni, Franco Filho, Adrián Toloza.
Fútbol Liga Profesional: José Florentín.
Fútbol Primera Nacional: Santiago Rosales.
Fútbol Femenino: Celeste Carrizo, Nelda Pereyra, Emilse Llanos.
Golf: Simón López Bustos, Helena Suárez, Bautista Ribas.
Judo: Isaías Galván, Fernando Daniel Albornoz, Sofía Melián.
Mountain Bike: Francisco Orellano, Tomás Montenegro, Francisco Castro.
Natación: María Lourdes Salas, Máximo Córdoba Vizcarra, Benjamín Corvalán.
Rally: Julián Vílchez–Agustín Catálfamo (RC5), Rodrigo García–Oscar Zanello, Bruno Olivero–Noe de Giovanni.
Rugby: Augusto Mirolo, Ignacio Morales Luna, Mauro Chávez.
Softbol: Morena Gorosito, Mauro Juárez Zelada, Juan P. Comán.
Taekwondo: Lucas Umaño, Analía González, Emanuel García de Pasquale.
Tenis: Bruno Ayala, Santiago Fernández, Federico Olivera.
Tenis de Mesa: Valentín Serrano, Luciana Frías Paz, Malena López Auat.
Tiro: Diego Lindow, Pablo Camacho, Alberto Mdalel.
Turf: Carlos Bustamante, Rubén Camos, Juan Romero.
Vóley: Malena Pérez Carletti, Sofía Gerez, Sofía Cejas.

Distinciones 2025

Además de las ternas competitivas, habrá reconocimientos especiales a figuras y entidades destacadas:

Hockey: Leandro Cárdenas.
Natación Artística: Daniela Gómez.
BMX: Lisandro Díaz y Hernán Santillán.
Fútbol: Sportivo Comercio de Campo Gallo.
Boxeo: Marcela Acuña.
Ciclismo: Virginia Juárez.
Tenis: Dora Romero.
Hockey sobre Césped: Valentina Pérez.
Patín Artístico: Escuela de Patín Artístico.
Paranatación: Amira Deroy.

Distinciones al Mérito

La organización también entregará homenajes especiales:

  • Al Mérito: Gustavo Aranda.
  • Fútbol Amateur: Contador Atilio Chara.
  • Apoyo al Deporte: Carlos Dapello.
  • Apoyo al Turf: José Tarchini.
  • Fútbol: Club Atlético Central Córdoba.
  • Apoyo al Deporte: intendenta de la Capital, Ing. Norma Fuentes.

Con una gran cantidad de disciplinas representadas y figuras del deporte provincial reunidas en un mismo escenario, la Fiesta del Deporte 2025 promete otra noche inolvidable. El gran interrogante será quién se quedará con la Copa Canal 7 al Deportista del Año.

TEMAS 60 años de Canal 7

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 12 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable con 33º de máxima
  2. 2. El gobernador Elías Suárez recibió a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA
  3. 3. Durante un importante operativo cae una organización narco familiar
  4. 4. Grave: denunció que su ex abusó de ella y ahora la extorsiona con viralizar un video íntimo
  5. 5. Amenazas a una adolescente menonita: detienen a un hombre y la investigación enfrenta una barrera idiomática
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT