Se viene la entrega de la Copa Canal 7 al Deportista del Año: conocé todas las ternas

La tradicional fiesta del deporte organizada por el programa Opinión Deportiva se realizará este domingo en el Fórum desde las 20.
El tradicional premio Copa Canal 7 al Deportista del Año será el gran atractivo de la fiesta del deporte que se celebrará este domingo desde las 20.00 en el Fórum Centro de Convenciones. Con ingreso libre y gratuito desde las 19.30 para familiares y allegados, el evento volverá a reunir a las y los protagonistas del deporte provincial, acompañado por la transmisión en vivo de Opinión Deportiva.
La ceremonia, considerada la más emblemática del calendario local, cumple 35 años ininterrumpidos. Su productor, Carlos Lezana, destacó el espíritu que la mantiene vigente: “El objetivo siempre es seguir haciendo Opinión Deportiva y tratar de mejorar cada vez más. Buscamos algo más abarcativo, con mayor cantidad de deportes. Nunca interrumpimos esta fiesta por ninguna causa, ni siquiera en pandemia”.
La edición 2025 contará con una amplia variedad de disciplinas y deportistas ternados. Estos son los candidatos al premio mayor en cada categoría:
Atletismo: Juan Chaparro, Pablo Toledo, Miriam Toloza.
Básquet Femenino: Rocío Pato, Lorena Campos, Julieta Coronel.
Básquet Local: Lorenzo Amicucci, Rodrigo Stancampiano, Juan Cruz Arias.
Bicicross: Benjamín Orieta, Jahir Elías, Victorio González.
Boxeo: Kevin Suárez, Luis Borquez, Gastón Bulacio.
Cestobol: Sofía Batule, Santiago Díaz, Mariel Padilla.
Ciclismo: Emanuel García, Juan Pablo Deffis, Daniel Mansilla.
Fútbol Local: Matías Díaz Cantoni, Franco Filho, Adrián Toloza.
Fútbol Liga Profesional: José Florentín.
Fútbol Primera Nacional: Santiago Rosales.
Fútbol Femenino: Celeste Carrizo, Nelda Pereyra, Emilse Llanos.
Golf: Simón López Bustos, Helena Suárez, Bautista Ribas.
Judo: Isaías Galván, Fernando Daniel Albornoz, Sofía Melián.
Mountain Bike: Francisco Orellano, Tomás Montenegro, Francisco Castro.
Natación: María Lourdes Salas, Máximo Córdoba Vizcarra, Benjamín Corvalán.
Rally: Julián Vílchez–Agustín Catálfamo (RC5), Rodrigo García–Oscar Zanello, Bruno Olivero–Noe de Giovanni.
Rugby: Augusto Mirolo, Ignacio Morales Luna, Mauro Chávez.
Softbol: Morena Gorosito, Mauro Juárez Zelada, Juan P. Comán.
Taekwondo: Lucas Umaño, Analía González, Emanuel García de Pasquale.
Tenis: Bruno Ayala, Santiago Fernández, Federico Olivera.
Tenis de Mesa: Valentín Serrano, Luciana Frías Paz, Malena López Auat.
Tiro: Diego Lindow, Pablo Camacho, Alberto Mdalel.
Turf: Carlos Bustamante, Rubén Camos, Juan Romero.
Vóley: Malena Pérez Carletti, Sofía Gerez, Sofía Cejas.
Además de las ternas competitivas, habrá reconocimientos especiales a figuras y entidades destacadas:
Hockey: Leandro Cárdenas.
Natación Artística: Daniela Gómez.
BMX: Lisandro Díaz y Hernán Santillán.
Fútbol: Sportivo Comercio de Campo Gallo.
Boxeo: Marcela Acuña.
Ciclismo: Virginia Juárez.
Tenis: Dora Romero.
Hockey sobre Césped: Valentina Pérez.
Patín Artístico: Escuela de Patín Artístico.
Paranatación: Amira Deroy.
La organización también entregará homenajes especiales:
Con una gran cantidad de disciplinas representadas y figuras del deporte provincial reunidas en un mismo escenario, la Fiesta del Deporte 2025 promete otra noche inolvidable. El gran interrogante será quién se quedará con la Copa Canal 7 al Deportista del Año.