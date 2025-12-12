Causa Sur Finanzas: allanan una quinta en Pilar vinculada a la AFA y secuestran 54 vehículos

El operativo lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas que también dispuso que se haga una tasación del lugar. En un galpón se encontraron 45 autos de alta gama o de colección, siete motos y dos kartings.

La Policía Federal Argentina allana este viernes la mansión en la localidad bonaerense de Pilar que se le atribuye a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de testaferros y en el lugar ya se secuestraron 54 vehículos que fueron encontrados en un galpón.

Fuentes judiciales informaron que el procedimiento lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas para secuestrar los vehículos de colección y alta gama que hay en el lugar y otros objetos de valor. En la vivienda también hay peritos tasadores para valuar la propiedad y el magistrado ordenó que todo el predio sea filmado y fotografiado.

El primer resultado del procedimiento fue el hallazgo en un galpón de 54 vehículos: 45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. Todo fue secuestrado por orden del magistrado y será tasado.

Se trata de una casa ubicada en el barrio Villa Rosa de 105.384,80 metros cuadrados que la Coalición Cívica denunció que tiene autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto y distinto tipo de instalaciones deportivas múltiples.

La misma está a nombre de la empresa “Real Central SRL" cuyos dueños son el dirigente de AFA Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte. Pero ninguno tiene la capacidad económica para adquirir una propiedad de ese tipo. Por eso la CC pidió que se investigue quién estaría detrás de todo.

Sobre la propiedad, el juez Rafecas había ordenado consigna policial en sus tres ingresos para que se registre a las personas que entraban y salían y que haga un listado de las cosas que se sacaban. Este viernes decidió allanar la propiedad.

La justicia determinó que la propiedad fue del ex jugador de fútbol Carlos Tevez que la compró en 2017 y en 2023 se la vendió a la empresa Malte SRL. Y en mayo de 2024 la adquirieron Pantano y Conte a través de Real Central SRL. Malte fue proveedora de la AFA con un contrato directo en 2022 por 500 mil dólares para la implementación del sistema del VAR.