El Gobierno autorizó el funcionamiento de estaciones de servicio móviles para ampliar el acceso a combustibles

Las unidades móviles permitirán garantizar el suministro en localidades que no cuentan con infraestructura tradicional, ofreciendo un modelo más flexible y moderno de expendio.

Hoy 10:02

El Gobierno autorizó, mediante el Decreto 46/2025, la operación de estaciones de servicio móviles y el autodespacho de combustibles para resolver problemas de abastecimiento en localidades donde las estaciones fijas quedaron obsoletas o dejaron de funcionar. La medida, alineada con la política de modernización y desregulación del presidente Javier Milei, busca garantizar el acceso al combustible en zonas del interior y reducir costos logísticos.

Las nuevas unidades deberán cumplir estrictas normas técnicas y de seguridad internacionales (como NFPA385 y UL-2085), incluyendo tanques de doble pared, sistemas de detección de pérdidas, control de derrames y auditorías externas periódicas.

El régimen prevé multas severas e inhabilitación inmediata ante incumplimientos. Las estaciones móviles prometen una instalación rápida, menor inversión, y mayor competencia en regiones donde hasta ahora no era rentable operar. Además, incorporan tecnologías de autodespacho, siguiendo tendencias europeas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y ampliar la cobertura energética en todo el país.

En conjunto, la iniciativa apunta a restablecer el abastecimiento, impulsar economías regionales y modernizar el sistema de expendio de combustibles bajo un marco de seguridad reforzado.