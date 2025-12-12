En vivo: el hincha de Boca festeja su día en La Bombonera

Los hinchas xeneizes festejan su día mientras esperan la definición del futuro de Úbeda.

Hoy 18:05

El Día del Hincha de Boca se celebra cada 12 de diciembre en todo el país, una jornada que los simpatizantes xeneizes adoptaron desde hace más de una década para expresar su pasión por el club más ganador del fútbol argentino, con 74 títulos en su historia. Como cada año, miles de fanáticos se preparan para vivir una jornada especial en La Bombonera, que volverá a abrir sus puertas para el festejo oficial.

La celebración nació el 12/12/2012, cuando los hinchas realizaron una multitudinaria manifestación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La elección de la fecha no fue casual: el número 12, emblemático para Boca Juniors, se repetía en el día, el mes y el año. Desde entonces, se convirtió en una tradición anual, aunque el primer aniversario estuvo marcado por incidentes que motivaron al club a trasladar los festejos al estadio, donde con el paso del tiempo se sumaron shows musicales, reconocimientos y la presencia de figuras históricas.

El significado del número 12 encuentra sus raíces en la histórica gira europea de 1925, en la que Boca disputó 19 partidos y ganó 15, incluidos triunfos ante Real Madrid y Atlético Madrid. En ese viaje se destacó Manuel Seoane, máximo goleador con 12 tantos. Pero también surgió allí la figura de Victoriano “Toto” Caffarena, escribano, colaborador y uno de los principales financistas de la expedición, a quien el plantel decidió reconocer como “el jugador número 12”. Esa denominación crecería en popularidad en la década del 70, consolidándose como símbolo de la hinchada xeneize.

Para este 12/12, Boca confirmó que La Bombonera abrirá sus puertas desde las 17:00, una hora antes del inicio del evento central. Si bien históricamente el ingreso estaba permitido solo para socios, este año también podrán entrar quienes no lo sean, presentando simplemente su DNI.

Como ocurre cada año, se espera que miles de hinchas también se reúnan de manera espontánea en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el Obelisco, para sumarse a los festejos del Día del Hincha de Boca.