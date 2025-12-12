De película: cuatreros huyeron a los tiros de la policía tras una persecución

Termas de Río Hondo. Los delincuentes son conocidos por hechos similares. Abandonaron el auto con un animal faenado.

Hoy 10:16

En la siesta del jueves, un cinematográfico operativo policial se desplegó en la zona de Isla de Los Castillos, departamento Río Hondo, cuando efectivos de la Subcomisaría Villa Balnearia iniciaron una persecución contra un automóvil sospechado de transportar un animal vacuno recientemente sustraído.

El procedimiento se activó luego del alerta emitido por la Sala Central de Comunicaciones, que había identificado a un automóvil Citroën C4 azul relacionado con el robo de ganado. Al ser divisado sobre avenida Juan Felipe Ibarra, el conductor realizó maniobras peligrosas y emprendió una fuga a toda velocidad por distintas arterias de la ciudad, para luego dirigirse hacia zona rural.

La persecución continuó por caminos vecinales hasta el paraje Upianita, donde el vehículo ingresó a una zona montuosa. Allí, tres hombres armados con carabinas descendieron rápidamente y se internaron en el monte, efectuando entre cuatro y cinco disparos contra el personal policial para evitar ser alcanzados.

Los agresores lograron escapar, pero serían conocidos en el ámbito delictivo por hechos de abigeato, y la policía ya cuenta con pistas firmes que permitirían inminentes detenciones.

Al inspeccionar el rodado abandonado, los uniformados hallaron en el baúl y asiento trasero un animal vacuno sin vida, de pelaje negro, sin cabeza ni extremidades, y con el vientre vacío. Una clara evidencia de la faena clandestina.

Por disposición del Fiscal de Turno, Dr. Emanuel Sabater, se ordenó, secuestro del automóvil y de los restos del animal vacuno, intervención de la división Criminalística para las pericias correspondientes.

El operativo dejó en evidencia una vez más el accionar violento de bandas dedicadas al abigeato en la región, y el trabajo coordinado de las fuerzas para desarticularlas. Las próximas horas serían claves para concretar las detenciones.