Cómo es la megaestatua que le hicieron a Messi en la India: los detalles de la obra

El astro argentino participará de un homenaje que tendrá como acto central el descubrimiento de una enorme escultura ubicada en Calcuta.

Hoy 00:24

Lionel Messi vuelve a hacer historia, esta vez lejos de la cancha. Este sábado, el capitán de la Selección argentina inaugurará de manera remota una estatua de 21 metros de altura en su honor en la ciudad de Calcuta, India. La obra, una imponente figura del rosarino levantando la Copa del Mundo, marca el inicio de una gira que ya despertó una verdadera revolución entre los fanáticos locales.

La escultura, realizada íntegramente en hierro, se convertirá en uno de los homenajes más grandes dedicados al astro argentino. Por motivos de seguridad, Messi no estará presente, pero participará a distancia del acto oficial.

Una gira que paraliza a India

La travesía, bautizada GOAT (por “el Mejor de Todos los Tiempos”), llevará el nombre de Messi por cuatro megaciudades: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. En cada una se esperan multitudes y celebraciones masivas para honrar al ídolo argentino.

En Calcuta, la admiración se transformó en furor: se montó una zona especial para fanáticos con una réplica a tamaño real de Messi sentado en un trono y una recreación de su casa en Miami, con maniquíes representando a su familia.

“Poder ver a mi ídolo será un sueño hecho realidad”, expresó emocionado Samir Nandy, un fanático de 64 años.

El detrás de la megaescultura y los planes del capitán argentino

La estatua fue realizada por el escultor Monti Paul, quien contó que trabajó durante 40 días para completarla. “Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”, afirmó.

Messi también expresó su alegría por este homenaje y recordó su paso por India:

“India es un país muy especial y guarda buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos”, afirmó en un comunicado.

La relación entre Messi y Calcuta es simbólica: fue allí donde, el 2 de septiembre de 2011, el rosarino fue oficializado por primera vez como capitán permanente de la Selección Argentina, en un amistoso ante Venezuela que marcó el debut del ciclo de Alejandro Sabella.

Un recorrido especial y una posible reunión clave

Luego de la inauguración, Messi seguirá su gira por Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. Según trascendió, existe la posibilidad de que el capitán de la Albiceleste mantenga un encuentro con el primer ministro Narendra Modi durante su paso por la capital india.

Una vez más, Lionel Messi trasciende fronteras: convierte cada lugar que pisa —o incluso aquellos a los que llega a distancia— en un escenario de celebración mundial.