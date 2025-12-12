Numerosas denuncias por estafas complican la situación procesal de los hermanos Petros

En la causa por estafa y defraudación, uno de los denunciantes afectados es la comerciante Sofía Balaguero, quien impulsa la denuncia presentada en mayo de este año.

11/12/2025

Sofía Balaguero presentó una denuncia penal por un perjuicio económico que supera los 40 millones de pesos y adelantó que se constituirá como querellante particular para aportar pruebas y recuperar el automóvil sustraído.

La comerciante acusó a Ramiro Petros y Ernesto Petros de haber utilizado ardides y engaños, valiéndose además de una sociedad totalmente insolvente, para apropiarse de un vehículo de un tercero. Según relató, el automóvil fue sustraído sin su consentimiento ni autorización, comprometiéndola con una deuda millonaria que no le corresponde.

“Ante este grave perjuicio económico, radiqué la denuncia penal por los delitos de estafa y emisión de cheques sin fondos, y solicité el secuestro inmediato del vehículo sustraído”, explicó Balaguero.

Además, adelantó que próximamente se constituirá como querellante particular con el objetivo de aportar pruebas relevantes a la investigación y recuperar el vehículo que le generó el perjuicio. Entre esas pruebas se incluye la presunta transferencia del automóvil a un tercero mediante actos irregulares realizados por los Petros, señaló la denunciante.