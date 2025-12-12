Ingresar
Un abuelo en sulki y una nieta recién graduada: la escena que hizo emocionar a Frías

La llegada de Luis para acompañar a su nieta tras recibir su título generó aplausos y emoción entre alumnos, docentes y familiares.

Hoy 10:47

En la ciudad de Frías, un detalle inesperado terminó siendo protagonista del acto de colación de la Escuela Superior Provincial de Educación Artística N°2 Manuel Gómez Carrillo”. Roxana Peralta, alumna de 4° año, recibió su título de Profesora de Danza con orientación en Danzas Folclóricas Argentinas, pero la atención del público se centró en su salida del establecimiento: su abuelo, Luis Peralta, la esperaba en un sulki.

Roxana, visiblemente emocionada, fue recibida por su abuelo en medio de saludos y comentarios que destacaban el valor simbólico del gesto. Sin discursos ni grandes declaraciones, la presencia de Luis representó un apoyo generacional y una muestra de orgullo familiar, especialmente significativa para una egresada de una carrera vinculada a las raíces culturales.

El momento fue captado por varios de los presentes y se difundió con rapidez en redes sociales locales, donde vecinos resaltaron la autenticidad de la escena y la conexión entre tradición y educación artística.

Para la comunidad educativa, la imagen del sulki en el acto no solo aportó color al evento, sino que también reflejó el vínculo entre la formación de los jóvenes y las identidades que los acompañan en su desarrollo. En palabras de docentes presentes, el episodio “resumió de manera simple la importancia del acompañamiento familiar” en la vida de los estudiantes.

Frías Frías

La jornada cerró así con una postal que, sin buscarlo, se convirtió en uno de los momentos más comentados: una nieta recién graduada, un abuelo orgulloso y un sulki que recordó que, en Frías, las tradiciones siguen siendo parte del día a día.

TEMAS Frías

