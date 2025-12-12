Ingresar
Mendoza: un niño de 2 años fue atropellado por su padre al hacer marcha atrás con la camioneta

Ocurrió en Lavalle. El menor sufrió politraumatismos y una posible fractura de pelvis.

Hoy 10:58

Un niño de dos años resultó gravemente herido ayer por la tarde luego de que su padre lo atropellara accidentalmente mientras daba marcha atrás con su camioneta. El hecho ocurrió en el departamento de Lavalle, Mendoza.

Según medios locales, el padre (de 32 años) relató que se encontraba en una finca de Las Violetas a bordo de una Ford F-100. Alrededor de las 15:20, hizo una mala maniobra de reversa y, sin ver que su hijo se encontraba detrás de él, lo atropelló.

El niño sufrió heridas de consideración: politraumatismos, una posible fractura de pelvis y la imposibilidad de mover un brazo.

En un primer momento, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Domingo Sícoli, donde un médico dio aviso de la situación a las autoridades. Debido a la gravedad del diagnóstico, posteriormente fue derivado junto a su madre al Hospital Notti, en Guaymallén.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 17° y efectivos de la Policía Vial, quienes le realizaron al padre del niño un test de alcoholemia que dio resultado negativo.

La camioneta quedó en el Hospital Sícoli para peritajes. En tanto, la Oficina Fiscal Las Heras–Lavalle ordenó el trabajo de Policía Científica, el dosaje del padre y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Fuentes judiciales confirmaron que están trabajando “para resolver la situación”, reconstruyendo el episodio con informes periciales y testimoniales.

TEMAS Mendoza

