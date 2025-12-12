Vélez de San Ramón quiere pegar primero ante Unión Aconquija

El Fortín recibe al elenco catamarqueño en el partido de ida de la tercera fase del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 11:00

Vélez de San Ramón abre esta tarde una nueva instancia decisiva en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Unión Aconquija de Catamarca por el partido de ida de la tercera fase de la Región Centro. El Fortín buscará aprovechar el respaldo de su gente para tomar ventaja antes del duelo de vuelta en territorio catamarqueño.

El compromiso se jugará desde las 17:00 en el “Coliseo de Los Sueños”, con arbitraje del tucumano Rodrigo Ballestero, en un escenario donde el elenco santiagueño se hizo fuerte en la fase anterior. Vélez llega motivado tras eliminar a Talleres de Nueva Esperanza y aspira a dar otro paso firme rumbo al sueño del ascenso.

La visita, en tanto, llega con la intención de llevarse un buen resultado fuera de casa y definir la serie ante su gente. Se espera un partido intenso, con dos equipos que conocen bien la exigencia de esta competencia y que sueñan con seguir avanzando.

La programación completa de los equipos santiagueños

Vélez de San Ramón (Santiago del Estero) vs. Unión Aconquija (Andalgalá)

Fecha y hora: 12/12/25 – 17:00

12/12/25 – 17:00 Árbitro: Rodrigo Ballestero (Tucumán)

(Tucumán) Asistentes: José Daniel Ponce y Abel Miguel Juárez (Tucumán)

José Daniel Ponce y Abel Miguel Juárez (Tucumán) Cuarto árbitro: Jorge Sosa (Tucumán)

Unión Santiago vs. Defensores de la Boca (La Rioja)

Fecha y hora: 14/12/25 – 20:30

14/12/25 – 20:30 Árbitro: Eloy Guzmán (Tucumán)

Eloy Guzmán (Tucumán) Asistentes: Emanuel Alberrto Monasterio y Maximiliano Leal (Tucumán)

Emanuel Alberrto Monasterio y Maximiliano Leal (Tucumán) Cuartos árbitros: Rafael Benito Nieto (Tucumán) y Azarías González (Huinca Renancó)

Juventud Independiente VU (Villa Unión) vs. Central Argentino

Fecha y hora: 14/12/25 – 17:00

14/12/25 – 17:00 Árbitro: Exequiel Augusto Agüero (Catamarca)

Exequiel Augusto Agüero (Catamarca) Asistentes: Jorge Ariel Romero Chazampi y Juan Carlos Bazán (Catamarca)

Jorge Ariel Romero Chazampi y Juan Carlos Bazán (Catamarca) Cuarto árbitro: Luis Alejandro Reynoso (Catamarca)

Comercio Central Unidos vs. Río Dulce (Termas de Río Hondo)