Tras el descenso, Fortaleza confirmó la salida de Palermo y a los pocos minutos anunció el nuevo técnico

La entidad de Ceará dio a conocer la partida del Titán, que está cada vez más cerca de tomar las riendas del recientemente ascendido Remo.

Hoy 08:05

Martín Palermo decidió dar un paso al costado y no continuará como entrenador de Fortaleza, pocos días después de la dura derrota ante Botafogo que decretó el descenso del equipo a la Série B del Brasileirao. La salida del Titán se dio pese a la notable remontada que protagonizó el Tricolor en las últimas fechas, aunque no alcanzó para sostenerse en la elite del fútbol brasileño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El club fue el encargado de confirmar oficialmente la desvinculación. En un comunicado, Fortaleza agradeció el trabajo del extécnico de Platense y Olimpia y destacó su aporte en la recta final del torneo. “Palermo concluye su etapa con profesionalismo, dedicación y una fuerte conexión con el club”, señaló la institución, que remarcó la mejora del equipo desde su llegada. Sin embargo, la derrota en la última fecha y los triunfos de rivales directos sellaron el descenso.

La decisión se tomó tras una serie de reuniones entre el entrenador y los dirigentes, quienes resolvieron rescindir el contrato al finalizar la temporada. El Tricolor no tardó en confirmar a su reemplazante: apenas doce minutos después, Fortaleza anunció la llegada de Thiago Carpini, el nuevo DT que tendrá la misión de devolver al Leão a la máxima categoría.

Mientras tanto, el futuro de Palermo parece resolverse rápido. Según el periodista Lucas Rossafa, el histórico goleador argentino ya se encuentra ultimando detalles para convertirse en el nuevo entrenador de Remo, club recientemente ascendido a la Série A tras una larga ausencia. De concretarse, el Titán continuará su camino en el fútbol brasileño con un nuevo desafío inmediato.