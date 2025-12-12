Ingresar
12 DIC 2025
Prorrogan las Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial hasta el 31 de diciembre

La resolución firmada por el vicegobernador Carlos Silva Neder se apoya en facultades constitucionales y reglamentarias, y busca asegurar la continuidad del debate legislativo ante temas que requieren consideración inmediata.

Dando respuesta a una nota presentada por los Bloques Frente Encuentro Cívico por Santiago y el Frente Fuerza Patria Peronista, el vicegobernador y presidente natural de la Cámara de Diputados, Dr. Carlos Silva Neder rubricó una Resolución prorrogando el actual Período de Sesiones Ordinarias hasta el 31 de diciembre próximo.

En sus argumentos, la Resolución establece que se toma la medida “para garantizar asuntos que pudieran requerir consideración por esta Cámara de Diputados y teniendo en cuenta que el 10 de diciembre del año en curso dio inicio a la nueva composición del Poder Legislativo.

Asimismo, señala que se hace lugar al pedido de los Bloques antes mencionados para “asegurar de esta forma el adecuado funcionamiento de esta Legislatura”.

En sus articulados, la Resolución recuerda: “El Artículo 131° de la Constitución de la Provincia y el Artículo 30° del Reglamento Interno, facultan al Cuerpo o al Poder Ejecutivo a prorrogar el Período de Sesiones Ordinarias”.

