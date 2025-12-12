Ingresar
Grave episodio en un viaje de egresados: una nena se descompensó en una pileta de Carlos Paz

La menor comenzó a sentirse mal durante una actividad acuática y fue asistida de inmediato. Los médicos intentan estabilizarla.

Hoy 11:15

Una nena de 12 años sufrió una descompensación mientras disfrutaba del viaje de egresados junto a sus compañeros de escuela. La menor empezó a sentirse mal durante una actividad recreativa en un complejo con pileta y tuvo que ser atendida de urgencia. Está grave.

El hecho ocurrió este martes en Villa Carlos Paz, en Córdoba, y provocó gran conmoción en la comunidad. Hasta el momento no trascendieron los motivos que derivaron en una complicación de salud que la dejó en terapia intensiva, con asistencia respiratoria.

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés La Voz, la nena asiste a una escuela primaria de San Francisco y estaba en medio de un viaje, a cargo de la empresa Supertour, cuando pasó todo.

Los representantes de la compañía atendieron de inmediato a la menor al notar que se sentía mal y pidieron asistencia médica. La menor tuvo que ser trasladada a un centro de salud de la zona donde le realizaron los exámenes necesarios para dar con el diagnóstico.

Los profesionales dijeron que la nena padece un edema pulmonar. Actualmente, permanece internada con asistencia respiratoria mecánica y esta constantemente monitoreada por el personal de la institución, según informó El Doce.

Mientras se espera la evolución de la menor, los investigadores intentan averiguar qué fue lo que desencadenó el incidente y el posterior deterioro de la salud de la estudiante. Ahora, se espera un parte médico oficial que brinde más información sobre su estado de salud.

