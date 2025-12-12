Grave episodio en un viaje de egresados: una nena se descompensó en una pileta de Carlos Paz

La menor comenzó a sentirse mal durante una actividad acuática y fue asistida de inmediato. Los médicos intentan estabilizarla.

Hoy 11:15

Una nena de 12 años sufrió una descompensación mientras disfrutaba del viaje de egresados junto a sus compañeros de escuela. La menor empezó a sentirse mal durante una actividad recreativa en un complejo con pileta y tuvo que ser atendida de urgencia. Está grave.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió este martes en Villa Carlos Paz, en Córdoba, y provocó gran conmoción en la comunidad. Hasta el momento no trascendieron los motivos que derivaron en una complicación de salud que la dejó en terapia intensiva, con asistencia respiratoria.

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés La Voz, la nena asiste a una escuela primaria de San Francisco y estaba en medio de un viaje, a cargo de la empresa Supertour, cuando pasó todo.