Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 DIC 2025 | 29º
X
Somos Deporte

Nicolás Roger, cerca de dar el salto a Benetton, la principal franquicia de Italia

El jugador santiagueño de Los Pumas suena como posible refuerzo para la próxima temporada.

Hoy 11:44

Nicolás Roger, apertura santiagueño de Los Pumas, está muy cerca de dar un salto clave en su carrera: convertirse en refuerzo de Benetton, la principal franquicia del rugby italiano, de cara a la próxima temporada. El jugador de 25 años aparece como el candidato número uno para reemplazar a Tomás Albornoz, quien dejaría el club para sumarse a Toulon.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó el medio La Tribuna di Treviso, la franquicia italiana evalúa seriamente la llegada del apertura formado en Santiago Lawn Tennis, quien ya conoce el rugby europeo tras su paso por CUS Torino. Su posible incorporación llega en un momento ideal para su carrera, luego de sumar experiencia en Selknam y más recientemente en Tarucas, dentro del Súper Rugby Américas.

Con tres caps en el seleccionado mayor y un recordado paso por Los Pumitas, incluyendo un Mundial M20, Roger se perfila como una opción sólida para competir en una liga de mayor jerarquía. Un salto a Benetton podría convertirse en una plataforma determinante para su crecimiento y para consolidar su aspiración de meterse en la lista de Los Pumas rumbo al Mundial 2027.

TEMAS Nicolás Roger

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 12 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable con 33º de máxima
  2. 2. El gobernador Elías Suárez recibió a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA
  3. 3. Durante un importante operativo cae una organización narco familiar
  4. 4. Amenazas a una adolescente menonita: detienen a un hombre y la investigación enfrenta una barrera idiomática
  5. 5. Grave: denunció que su ex abusó de ella y ahora la extorsiona con viralizar un video íntimo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT