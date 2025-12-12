Nicolás Roger, cerca de dar el salto a Benetton, la principal franquicia de Italia

El jugador santiagueño de Los Pumas suena como posible refuerzo para la próxima temporada.

Hoy 11:44

Nicolás Roger, apertura santiagueño de Los Pumas, está muy cerca de dar un salto clave en su carrera: convertirse en refuerzo de Benetton, la principal franquicia del rugby italiano, de cara a la próxima temporada. El jugador de 25 años aparece como el candidato número uno para reemplazar a Tomás Albornoz, quien dejaría el club para sumarse a Toulon.

Según informó el medio La Tribuna di Treviso, la franquicia italiana evalúa seriamente la llegada del apertura formado en Santiago Lawn Tennis, quien ya conoce el rugby europeo tras su paso por CUS Torino. Su posible incorporación llega en un momento ideal para su carrera, luego de sumar experiencia en Selknam y más recientemente en Tarucas, dentro del Súper Rugby Américas.

Con tres caps en el seleccionado mayor y un recordado paso por Los Pumitas, incluyendo un Mundial M20, Roger se perfila como una opción sólida para competir en una liga de mayor jerarquía. Un salto a Benetton podría convertirse en una plataforma determinante para su crecimiento y para consolidar su aspiración de meterse en la lista de Los Pumas rumbo al Mundial 2027.