Una explosión por fuga de gas dejó seis heridos y destruyó tres propiedades en California

Hoy 11:33

Una violenta explosión causada por una fuga de gas sacudió este jueves a la comunidad de Ashland, cerca de Hayward, en California, dejando al menos seis personas heridas y reduciendo tres estructuras a escombros. El estallido quedó registrado por la cámara de seguridad de una vivienda cercana.

Según los primeros reportes, la explosión se originó tras la rotura de una tubería subterránea de gas que había sido dañada horas antes durante trabajos de construcción ajenos a la empresa Pacific Gas & Electric (PG&E). Bomberos del condado de Alameda fueron alertados a las 9.38 (hora local) y, al llegar, encontraron un panorama de destrucción total.

Entre los escombros, los equipos de emergencia comenzaron la búsqueda de víctimas. Dos de las edificaciones afectadas eran viviendas y la tercera funcionaba como taller. Los seis heridos fueron trasladados a hospitales de la zona; tres de ellos presentaban lesiones de mayor gravedad.

Brittany Maldonado, vecina del lugar que aportó el video a ABC7 News, relató el impacto del episodio: “Estábamos en casa y de repente todo se sacudió. Las cosas se caían de las paredes. Cuando vimos la cámara, parecía una escena de guerra”.

El subjefe de bomberos Ryan Nishimoto explicó que todavía no se determinó si las víctimas eran trabajadores o residentes, pero confirmó que 75 bomberos participaron del operativo. Algunos tuvieron que retirarse momentáneamente debido a descargas eléctricas provocadas por líneas caídas durante la explosión.

La empresa PG&E informó que fue alertada a las 7.35 sobre la ruptura de la línea de gas. Personal técnico acudió al lugar para intentar aislar el conducto dañado, aunque el gas escapaba por varios puntos. El flujo fue finalmente cortado a las 9.25, y solo diez minutos después se produjo la explosión.

Imágenes del momento muestran a una excavadora trabajando frente a la vivienda cuando una enorme bola de fuego destruye por completo la estructura. Vecinos y operarios, aturdidos por la onda expansiva, corrieron luego hacia la zona del impacto para intentar auxiliar a posibles víctimas.

Las autoridades continúan investigando el incidente y evaluando los daños en este barrio residencial de viviendas bajas y comercios cercanos a dos autopistas, donde recientemente se realizaban obras de ampliación de veredas y ciclovías.