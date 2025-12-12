Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 DIC 2025 | 29º
X
Somos Deporte

Con Alejandro Kargachin, Santiago Rugby presentó su Staff Técnico para la temporada 2026

El ex entrenador de Tucumán Lawn Tennis será el Head Coach del equipo santiagueño.

Hoy 11:37

Santiago Rugby inició oficialmente su camino hacia la temporada 2026 con la presentación de su nuevo Staff Técnico, en un encuentro realizado este jueves 11 de diciembre en la sala de reuniones del club. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La novedad más destacada es la incorporación de Alejandro Kargachin, ex entrenador de Tucumán Lawn Tennis, quien asumirá como Head Coach.

Kargachin llega con una amplia trayectoria en el rugby del norte argentino y se integrará a un grupo de trabajo conformado por ex jugadores del club, varios de ellos con experiencia previa en conducción técnica dentro de la institución. 

La dirigencia destacó la importancia de sostener un proyecto con identidad propia, combinado con la llegada de un entrenador con recorrido en el alto nivel regional.

El Staff Técnico para la temporada 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Cuerpo técnico

  • Head Coach: Alejandro Kargachin
  • Staff de entrenadores:
    • David Mdalel
    • Walter Basualdo
    • Damian Sariago
    • Pablo Basil
  • Preparador físico: Gabriel Ovejero

Managers

  • Ariel Peralta
  • Pablo Nicola

Con la confirmación de todos los roles, Santiago Rugby pone en marcha un nuevo ciclo deportivo con el objetivo de potenciar su crecimiento competitivo y consolidar sus bases de formación de cara al próximo año.

TEMAS Santiago Rugby Club

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 12 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable con 33º de máxima
  2. 2. El gobernador Elías Suárez recibió a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA
  3. 3. Durante un importante operativo cae una organización narco familiar
  4. 4. Amenazas a una adolescente menonita: detienen a un hombre y la investigación enfrenta una barrera idiomática
  5. 5. Grave: denunció que su ex abusó de ella y ahora la extorsiona con viralizar un video íntimo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT