Con Alejandro Kargachin, Santiago Rugby presentó su Staff Técnico para la temporada 2026

El ex entrenador de Tucumán Lawn Tennis será el Head Coach del equipo santiagueño.

Hoy 11:37

Santiago Rugby inició oficialmente su camino hacia la temporada 2026 con la presentación de su nuevo Staff Técnico, en un encuentro realizado este jueves 11 de diciembre en la sala de reuniones del club.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La novedad más destacada es la incorporación de Alejandro Kargachin, ex entrenador de Tucumán Lawn Tennis, quien asumirá como Head Coach.

Kargachin llega con una amplia trayectoria en el rugby del norte argentino y se integrará a un grupo de trabajo conformado por ex jugadores del club, varios de ellos con experiencia previa en conducción técnica dentro de la institución.

La dirigencia destacó la importancia de sostener un proyecto con identidad propia, combinado con la llegada de un entrenador con recorrido en el alto nivel regional.

El Staff Técnico para la temporada 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Cuerpo técnico

Head Coach: Alejandro Kargachin

Staff de entrenadores: David Mdalel Walter Basualdo Damian Sariago Pablo Basil

Preparador físico: Gabriel Ovejero

Managers

Ariel Peralta

Pablo Nicola

Con la confirmación de todos los roles, Santiago Rugby pone en marcha un nuevo ciclo deportivo con el objetivo de potenciar su crecimiento competitivo y consolidar sus bases de formación de cara al próximo año.