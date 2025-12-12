Los equipos que preparan Estudiantes y Racing para la gran final en Santiago del Estero

Domínguez y Costas realizarán cambios en la formación tras las respectivas victorias en los clásicos ante Gimnasia y Boca.

Hoy 12:03

Estudiantes y Racing se enfrentarán este sábado en la gran final del Torneo Clausura, desde las 21:00, en el Estadio Único Madre de Ciudades. El duelo, que consagrará al nuevo campeón del fútbol argentino, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El Pincha llega con una novedad clave: la vuelta de Guido Carrillo, su goleador y referente ofensivo. El delantero reaparece después de cumplir una sanción de cuatro partidos tras su expulsión frente a Tigre. La baja confirmada es la del uruguayo Gabriel Neves, que quedó descartado por una lesión muscular.

Racing recupera a su capitán

En la Academia, Gustavo Costas contará con dos regresos fundamentales. Santiago Sosa, capitán y líder del equipo, vuelve tras cumplir suspensión y ocupará el lugar de Marco Di Cesare. También reaparecerá Gastón Martirena, aunque no tiene asegurada la titularidad y pelea el puesto con Facundo Mura, de gran nivel en la semifinal ante Boca.

La otra duda pasa por la presencia de Santiago Solari, quien arrastra una sobrecarga muscular. Si no llega en condiciones, su lugar será para Tomás Conechny.

Los equipos que buscarán la gloria

Probable formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Nuñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Edwin Cetré y Guido Carrillo.

Probable formación de Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena o Facundo Mura; Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Tomás Conechny, Duván Vergara y Adrián Martínez.