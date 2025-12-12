River insiste por Ascacibar y ya abrió negociaciones con Estudiantes

Si bien no será fácil, en Núñez son optimistas y tienen un plan para sumarlo de cara a 2026.

Hoy 12:26

River continúa moviéndose en el mercado de pases y, mientras espera cerrar en los próximos días la llegada de Fausto Vera, ya trabaja en otro objetivo importante: Santiago Ascacibar. El volante de Estudiantes es uno de los apuntados por la dirigencia, aunque su salida no será sencilla.

En las primeras conversaciones formales, el Millonario dejó en claro que está dispuesto a realizar una inversión y comprar un porcentaje del pase del Ruso, algo que se diferencia del modelo actual de contrataciones impuesto por Stefano Di Carlo, que prioriza préstamos con opción u obligación de compra. Sin embargo, el interés económico no alcanza para destrabar una situación que se presenta compleja.

En Estudiantes, la postura es firme: quieren seguir contando con su capitán. Si el mediocampista de 28 años deja el club, la dirigencia prefiere que lo haga para volver a Europa, donde tendría su última gran oportunidad de carrera. Además, al volante solo le queda un año de contrato, lo que agrega presión pero también expectativa dentro del Pincha.

Por ahora, las reuniones iniciales dejaron una puerta abierta, aunque sin avances concretos. Estudiantes está completamente enfocado en la final del Torneo Clausura ante Racing, que se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ese partido puede influir en la decisión final: si se consagra campeón, el club buscará retener a Ascacibar para disputar la Copa Libertadores 2026.

En River lo saben: sacar a la figura y líder de uno de los mejores equipos del fútbol argentino no será fácil. Además del costo del pase, implicaría una inversión alta en su contrato, un escenario que no estaba contemplado inicialmente para este mercado. El optimismo de los primeros días bajó, pero el interés sigue firme.