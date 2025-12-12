Julián Álvarez, otra vez en la mira del Barcelona: "Trato de abstraerme"

El delantero argentino, figura de Atlético de Madrid, fue consultado sobre la chance de emigrar al conjunto Culé.

Hoy 12:32

Julián Álvarez atraviesa un gran presente en Atlético de Madrid y su nombre vuelve a aparecer en el radar de los principales clubes de Europa. Entre ellos, Barcelona, que desde hace meses mantiene vivo el interés por la Araña. Sin embargo, el delantero de la Selección Argentina se refirió al tema y despejó dudas sobre su futuro inmediato.

En una entrevista con Marca, Álvarez aseguró que prefiere no distraerse con los rumores: "A ver, a mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que lo que en verdad pasa", expresó con sinceridad.

Pese al ruido mediático, fue contundente con sus prioridades: "Estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con Atlético de Madrid. Trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar", remarcó el atacante.

Una temporada que lo consolida en la élite

La Araña vive uno de sus mejores años en Europa. Viene de marcar en el triunfo del Atleti ante PSV por la Champions League, actuación que le valió nuevos elogios del Cholo Simeone, quien afirmó que "volvió a ser el jugador diferencial que es".

En total, acumula 11 goles y 4 asistencias en 21 partidos, números que lo ubicaron recientemente en la lista de los 20 futbolistas más valiosos del mundo.

El interés del Barça

Aunque Barcelona lo mira de cerca, la operación no parece sencilla. El Atlético fijó un valor de referencia de 200 millones de euros, mientras que la cláusula de rescisión asciende a 500 millones, una barrera casi inalcanzable para el club catalán en la actualidad.

Además, Álvarez tiene contrato vigente con los Colchoneros hasta mediados de 2030, por lo que su continuidad parece estar bien encaminada.

Por ahora, entre rumores y ofertas millonarias, la Araña mantiene el foco donde quiere: seguir brillando en el Atlético de Madrid.