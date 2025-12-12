Rafa Nadal se sometió a una nueva operación y lo anunció con humor: “No podré jugar…”

El ex número uno del mundo reveló que la intervención responde a un problema que “arrastraba desde hace años”.

Rafael Nadal volvió a ser noticia este jueves al confirmar que se sometió a una operación en la mano derecha, pese a estar retirado del tenis profesional desde 2024. El ex número uno del mundo reveló que la intervención responde a un problema que “arrastraba desde hace años” y bromeó con su situación física.

A través de redes sociales, el español de 38 años comunicó que no podrá jugar el Australian Open 2026, ironizando sobre su retiro y generando miles de reacciones entre los fanáticos. “Me parece que no podré jugar el Australian Open en enero. He tenido que someterme a una intervención en la mano, pero espero estar bien pronto”, publicó.

El mallorquín, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos junto a Roger Federer y Novak Djokovic, se retiró oficialmente tras la Copa Davis 2024, luego de varias temporadas afectado por lesiones. Su carrera dejó números impactantes: 22 títulos de Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas, 36 Masters 1000 y cinco Copa Davis con España.

En total, la Fiera de Manacor conquistó 92 títulos y fue número 1 del ranking ATP durante 209 semanas, una marca que lo mantiene entre las grandes leyendas del deporte mundial.