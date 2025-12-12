Importantes daños materiales: fuerte tormenta azotó nuevamente la zona rural de Los Juríes

Los sectores más comprometidos fueron los lotes 51, 52 y el Km 477, donde se registraron voladuras de techos, daños estructurales y el ingreso de agua en varias viviendas.

Hoy 13:23

Una vez más, la zona rural de Los Juríes se vio afectada este jueves, por una fuerte tormenta que dejó a su paso lluvia intensa, granizo y fuertes ráfagas de viento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los sectores más comprometidos fueron los lotes 51, 52 y el Km 477, donde se registraron voladuras de techos, daños estructurales y el ingreso de agua en varias viviendas.

En algunos puntos del Km 477, los vecinos informaron que la precipitación acumulada superó los 200 mm, lo que agravó la situación y provocó complicaciones para numerosas familias. Si bien no hubo que lamentar víctimas, los daños materiales son significativos y, en varios hogares, implican tener que volver a empezar.

Te recomendamos: La tormenta golpeó fuerte en Fernández y otras zonas del interior de Santiago del Estero

Daños en Los Juríes

Desde la Municipalidad de Los Juríes se trabaja de manera inmediata en el relevamiento de los daños, priorizando la asistencia a las familias damnificadas y articulando acciones con Defensa Civil, que ya fue notificada para intervenir en la emergencia.

Se recuerda a los vecinos damnificados que pueden solicitar ayuda o informar su situación comunicándose al 385 4217999.