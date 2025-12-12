“La discusión va a ser enriquecedora y el Frente Cívico siempre va a defender los intereses de la provincia”

La diputada nacional Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda analizó los incidentes durante la jura de los legisladores y destacó la vocación de prudencia y diálogo del Frente Cívico en el Congreso.

Hoy 13:39

La diputada nacional por el Frente Cívico, Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda, en diálogo con Radio Panorama, habló sobre los recientes escándalos ocurridos durante la jura de los legisladores electos en la Cámara de Diputados.

Sobre el clima vivido en la sesión preparatoria afirmó que fue una jornada “especial, multitudinaria y cargada de emociones”, en la que los ánimos estaban exacerbados. Consideró que “no se puede juzgar demasiado a las personas en un día tan especial”, y remarcó la necesidad de “ser un poco más tolerantes”. Reconoció que hubo situaciones incómodas, aunque advirtió que “no se debe juzgar a la Cámara como un todo”, sino evaluar de forma individual los comportamientos.

Al referirse al rol del espacio sostuvo que el Frente Cívico “siempre se ha destacado por ser prudente y estudiar las decisiones que toma en beneficio de la provincia”, y que aún resta conocer cómo se organizará el Congreso.

También expresó confianza en lo que viene: “Creo que la discusión va a ser enriquecedora”. Explicó que todavía no se tomaron definiciones porque “los proyectos trascendentes recién se han presentado”, pero destacó que cada bloque “está haciendo el mayor esfuerzo”, tanto desde la comodidad que brinda la mayoría como desde la incomodidad de la oposición. Finalmente, aseguró que habrá “diálogo y responsabilidad” en el tratamiento de los temas que importan a Santiago del Estero y al país.