Flamengo va por un lugar en la final de la Copa Intercontinental ante Pyramids de Egipto

El rival del equipo brasileño que viene de vencer a Cruz Azul de México, quiere volver a festejar ante el conjunto egipcio.

Hoy 00:02

El Flamengo de Brasil enfrentará este sábado al Pyramids de Egipto en busca de un lugar en la gran final de la Copa Intercontinental, que se disputa en Qatar. El duelo se jugará desde las 14 (hora de Argentina) en el estadio Áhmad bin Ali de Rayán, con transmisión de FIFA+ y arbitraje del catarí Abdulrahman Al-Jassim.

El conjunto brasilero, dirigido por Filipe Luiz, llegó al certamen tras conquistar la Copa Libertadores, logro que lo convirtió en el club de Brasil con más títulos en esa competencia, alcanzando cuatro conquistas. En su debut intercontinental, el Mengão venció 2-1 a Cruz Azul gracias a un doblete de Giorgian de Arrascaeta, figura clave del equipo. Ese triunfo también le permitió quedarse con el Derbi de las Américas.

El Pyramids, en cambio, atravesó un camino mucho más largo para alcanzar las semifinales. El equipo campeón de África, conducido por el croata Krunoslav Jurcic, disputó primero la Eliminatoria África-Asia-Pacífico, donde goleó 3-0 a Auckland City, recordado por su empate ante Boca en el Mundial de Clubes. Luego, en cuartos de final, superó 3-1 al Al-Ahli de Arabia Saudita, victoria que además le otorgó la Copa África-Asia-Pacífico.

El ganador del duelo entre Flamengo y Pyramids avanzará a la gran final, donde ya espera el Paris Saint-Germain de Francia. Además, el vencedor se llevará el trofeo de la Copa Challenger, un título adicional para este cruce intercontinental.

El Flamengo buscará sumar su segundo título en la historia del torneo: el único lo consiguió en 1981, cuando superó 3-0 al Liverpool bajo el antiguo formato, que enfrentaba directamente al campeón de la Libertadores con el de la Champions League.

