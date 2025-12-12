Ingresar
Racing ajusta el once para la final ante Estudiantes y sostiene una única duda en el fondo

La Academia tiene prácticamente confirmado el once para buscar el título del Clausura en Santiago del Estero. La única incógnita pasa por el lateral derecho, donde Costas analiza mantener a Facundo Mura o apostar por Gastón Martirena.

Racing llega con el equipo casi cerrado para enfrentar a Estudiantes, este sábado desde las 21 en el estadio Madre de Ciudades, en la final del Torneo Clausura. El entrenador Gustavo Costas mantiene una sola duda de cara al choque decisivo: sostener a Facundo Mura en el lateral derecho o incluir a Gastón Martirena en ese sector, una zona clave por la presencia del desequilibrante Edwuin Centré.

La opción de Mura, quien no continuará en el club en 2025 por no acordar su renovación, toma fuerza por su mejor desempeño defensivo, un aspecto que Costas valora especialmente para este cruce. Del otro lado está Martirena, que ya cumplió su fecha de suspensión por la roja ante Tigre y llega disponible tras quedar afuera frente a Boca.

Otro regreso importante será el de Santiago Sosa, expulsado también ante Tigre y nuevamente listo para ocupar su lugar en el mediocampo. Con la salida de Marco Di Cesare, la Academia volverá a la línea de cuatro defensores, buscando mayor equilibrio para la final.

Además, Santiago Solari estará desde el arranque. El delantero superó el leve desgarro sufrido en el alargue de los cuartos frente a Tigre y, pese a llegar con lo justo al duelo ante Boca, respondió bien y será parte del once en busca del título.

La probable formación de Racing vs. Estudiantes

Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara.

