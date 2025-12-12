Un santiagueño en la Messi Cup: Tahiel Cabral y un torneo inolvidable

Con apenas 15 años, el delantero oriundo de Herrera vive una experiencia inolvidable en la Messi Cup. Representa a River Plate en el Sub-16 y ya tuvo la chance de jugar un partido completo ante los ojos del capitán argentino.

Hoy 18:09

Tahiel Cabral, nacido en la localidad santiagueña de Herrera (departamento Avellaneda), atraviesa días soñados en Miami. Con apenas 15 años y un futuro enorme por delante, el atacante de la Octava División de River Plate participa del torneo Sub-16 de la Messi Cup, la competencia organizada por el propio Lionel Messi en Estados Unidos. Para el joven delantero, es la primera experiencia internacional y un salto enorme en su corta carrera.

Cabral llegó al Millonario después de ser detectado a los 8 años por captadores de River, quienes lo siguieron en distintos torneos nacionales. Tras varias evaluaciones, finalmente quedó en el club después de la pandemia y hoy es uno de los goleadores de su categoría. Su porte físico y su presencia dentro del área hicieron que rápidamente se afianzara en el equipo.

La Messi Cup le agregó un condimento especial: jugar con Messi en la tribuna. Según relató Claudio, cercano al entorno del juvenil, el día del debut frente al Barcelona fue el único partido que la “Pulga” vio completo. Para Tahiel y todos los chicos, la sensación de tener al campeón del mundo observándolos a pocos metros fue tan emocionante como irrepetible.

Además, el certamen —en el que River participa como invitado junto a Newell’s— les permitió a los jóvenes talentos vivir un momento histórico: posar junto a Lionel Messi. Tahiel fue uno de los que logró la foto soñada, una imagen que atesorará para siempre y que probablemente recuerde como el inicio de un sueño mayor en su carrera como futbolista profesional.