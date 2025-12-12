Ingresar
Un albañil fue condenado por abusar de una menor

Los hechos ocurrían cuando la madre se ausentaba del domicilio.

Hoy 21:32

Un albañil fue sentenciado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por someter a manoseos a una menor de edad en la provincia de Salta.

De acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF),  el hombre de 66 años trabajaba en la vivienda de la niña, a quien realizaba tocamientos y vulneraba su integridad sexual.

Los hechos ocurrían cuando la madre se ausentaba del domicilio, por lo que el agresor aprovechaba para propasarse con la víctima.

La progenitora fue informada por las autoridades escolares y radicó la denuncia pertinente. En este contexto, la Sala I del Tribunal de Juicio dictó un veredicto condenatorio al imponer una pena de tres años de prisión condicional y una serie de reglas de conducta que el atacante deberá respetar durante dos años por el delito de abuso sexual simple, en calidad de autor.

