Tensión en el barrio Centro: joven intentó arrojarse por la ventana y agredió a su pareja

Los efectivos constataron que la mujer presentaba un cuadro de alteración y signos compatibles con el consumo de sustancias.

Hoy 21:40

En horas de la madrugada de este viernes, un episodio preocupante ocurrido en el barrio Centro obligó a la intervención policial y generó momentos de tensión entre los involucrados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el informe policial, un hombre de 34 años relató que se encontraba durmiendo junto a su pareja, una joven de 26 años, con quien convive, cuando, de manera repentina, la mujer se levantó e intentó arrojarse por la ventana. Su pareja logró sujetarla para evitarlo, pero la situación derivó en un ataque hacia él, donde recibió golpes de puño y arañazos en el rostro y pecho.

Los efectivos constataron que la mujer presentaba un cuadro de alteración y signos compatibles con el consumo de sustancias. Según su pareja, habría ingerido 12 pastillas de alprazolam, lo que agravó el episodio.

Minutos después, arribaron familiares de la joven con la intención de retirarla del lugar, pero ella se negó y volvió a alterarse. Ante la situación, se intentó la intervención del 107, aunque el servicio médico indicó que solo podía actuar con un oficio judicial.

Tras ser calmada, accedió a subir al vehículo, pero más tarde todas las personas involucradas se presentaron en la base policial: la joven se había bajado por sus propios medios y, según relataron sus familiares, durante el traslado volvió a agredirlos, lo que los obligó a detenerse frente a la dependencia.