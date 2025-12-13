Gobernadores del Norte serán clave para el futuro de las reformas de Javier Milei

Los gobernadores norteños ganan terreno y Nación descuenta su respaldo para el Presupuesto 2026. Espera sumarlos al proyecto de modernización laboral. Obras y fondos, en el menú.

Hoy 05:59

Los gobernadores norteños serán jugadores clave para el futuro de las reformas que impulsa Javier Milei. En los últimos meses, los caciques de la región se convirtieron en protagonistas de la discusión pública. Entre coqueteos de ruptura, negociaciones con la Casa Rosada y reclamos por fondos y obra pública, los mandamases ganaron terreno y podrían tener la llave para los diversos proyectos que el oficialismo impulsa en el Congreso. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO El fenómeno no es únicamente político. Detrás subyace un nuevo mapa económico y de poder, que tiene en la minería, con el litio como estrella y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como vehículo, uno de los grandes activos para los jefes provinciales, quienes buscan hacer pesar su poder de fuego en las conversaciones con la administración de Milei. Te recomendamos: Gobernadores peronistas estudian formar su propio espacio en el Congreso Raúl Jalil A eso se suma que varios de ellos, como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), se muestran cada vez más autónomos respecto al kirchnerismo y a la línea opositora que Cristina Kirchner intenta imprimirle al Partido Justicialista (PJ). Gustavo Sáenz (Salta), de raigambre peronista, completa el terceto de caciques amigables. Aunque los tres se pintaron la cara para las elecciones y se pararon en la vereda opuesta al Presidente, la victoria violeta a nivel nacional los devolvió a la posición conciliadora de antaño. Osvaldo Jaldo Pese al segundo lugar, Sáenz ganó sin ganar: pasó de no tener ningún representante propio en el Senado a granjearse la banca de Flavia Royón, exsecretaria de Energía de la Nación. Jaldo, por su parte, fue candidato testimonial y repartió escaños de manera salomónica con La Libertad Avanza (LLA): dos para cada uno, en Diputados; es decir, perdió uno de los tres que puso en juego. En cambio, Jalil retuvo los dos puestos que arriesgó en la Cámara baja y no pasó sobresaltos. Te recomendamos: Alerta en el peronismo: cinco gobernadores presionan para armar un bloque federal De hecho, el catamarqueño confirmó semanas atrás lo que era un secreto a voces y oficializó la salida de tres de su alfiles del bloque de Unión por la Patria (UP), siguiendo los pasos de lo que ya había hecho su par tucumano en 2024. Se trata de los legisladores Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega (quien presidirá el espacio) y Fernando Monguillot, quienes fundaron la bancada "Elijo Catamarca". Como contó Ámbito, pese al alejamiento, el líder intenta mantener la pax con la otra figura de peso en la provincia, la senadora Lucía Corpacci, más cercana al Instituto Patria. Gobernadores norteños, claves para las reformas de Javier Milei En el último mes, Jalil pasó por la Casa Rosada en diversas ocasiones, siempre con el ministro del Interior, Diego Santilli, como anfitrión. Sin ir más lejos, esta semana mantuvo un encuentro con Santilli, en el que también participó el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A fines de noviembre, había firmado la adhesión de Catamarca al régimen de Simplificación de Exportaciones, tal como ya hicieron Santa Fe, Mendoza y Salta.

El cacique también protagonizó un encuentro con directivos de Rio Tinto -la segunda empresa minera más grande del mundo-, en el que también estuvieron Sáenz y Carlos Sadir (Jujuy). Sadir es otro de los líderes con los que el Gobierno espera contar para sumar voluntades legislativas. El norteño es radical pero se plegó a Provincias Unidas. En los comicios del 26-O cayó derrotado por LLA. Junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut), se reunió con la nueva cúpula de la CGT para conversar sobre la reforma laboral.

Sadir tiene apenas dos representantes que le reportan en Diputados y ninguno en el Senado, por lo que su poder de fuego es acotado. Distinto es el cantar para Osvaldo Jaldo, quien sostiene "Independencia", el bloque propio que fundó en la Cámara baja, con tres legisladores: Elia Fernández, Gladys Medina y el electo Javier Noguera. El caso de Noguera sorprendió, ya que, por no ser jaldista puro, se descontaba que integraría UP. Finalmente, dio el portazo y se plegó a la crew del gobernador. Tiene, además, un figura propia en el Senado: Beatriz Ávila.

En los últimos días, el líder tucumano presidió el acto del inicio de las obras en el aeropuerto Benjamín Matienzo, un proyecto en provincia y Nación trabajan de manera conjunta. El últimos mes la provincia también recibió $20.000 millones en concepto de Aportes al Tesoro Nacional (ATN) por parte de Nación. Fuentes del distrito indicaron a Ámbito que son fondos para emergencia hídrica, obras y servicios públicos.

El oficialismo es optimista. En LLA creen que el rally de Santilli, que incluyó reuniones con 18 de los 24 mandatarios desde su asunción, dará frutos. De momento, todavía no mantuvo encuentros con el puntano Claudio Poggi y el santafesino Maximiliano Pullaro. Además, se mantiene el veto sobre los peonistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). El resto ya se vio mano a mano con el "colo".

Entre los interrogantes aparece el comportamiento que tendrán los dos gobernadores noveles. Se trata de Elías Suárez (Santiago del Estero) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Ambos asumieron el mando el 10 de diciembre, tras ganar holgadamente la primera Magistratura en sus provincias. Suárez fue jefe de Gabinete de Gerardo Zamora y se espera que haya continuidad respecto a la posición de su antecesor, aliado de UP pero con cintura para moverse de acuerdo a la hora política.

Valdés, en tanto, es hermano del saliente mandamás Gustavo Valdés, quien había recibido al ministro del Interior en su provincia hace apenas semanas. La ecuación es que habrá facilidad para aprobar el Presupuesto 2026. La mayoría considera que "es mejor un mal Presupuesto a ninguno", en palabras de un funcionario distrital. Por el contrario, la reforma laboral aparece más trabada en el horizonte, aunque la perspectiva en el Gobierno es positiva.

En el Senado ya anticiparon que, por modificar impuestos, el proyecto debe debatirse primero en Diputados, contrario a lo que pretenden en la Casa Rosada. "La Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados", advirtió la senadora Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal.

Al respecto, aseguró que "cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento".