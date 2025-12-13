Santa Fe: gran despliegue policial por numerosas estafas con tarjetas de crédito

Un sujeto fue apresado en la causa que investiga una actividad fraudulenta que causó perjuicios a empresas que emiten los plásticos.

Hoy 06:31

Personal de la Dirección General de la Policía de Investigaciones (PDI), realizó un allanamiento en una vivienda de Villa Gobernador Gálvez, en el marco de una investigación por estafas vinculadas a maniobras de cibercrimen. Secuestraron celulares y una CPU con información relevante para la causa de estafa digital en perjuicio de distintas empresas de la zona.

De acuerdo a lo informado por La Capital de Rosario, la medida fue solicitada por el fiscal Matías Ocariz, de la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía Regional Rosario. El operativo se realizó para determinar cómo se obtuvieron datos de tarjetas de crédito que habrían sido utilizados de manera fraudulenta.

Aunque el principal investigado no se encontraba en el domicilio al momento de la irrupción policial, familiares indicaron que estaba trabajando en inmediaciones del Autódromo Juan Manuel Fangio. Ante esa información, la Brigada Operativa 3 de la PDI se trasladó hasta la zona y logró ubicar al sospechoso.

Empresas emisoras

Tras la consulta correspondiente, el fiscal Ocariz ordenó su traslado a la sede de la PDI para la identificación y formación de causa por estafa. Los elementos fueron remitidos al área técnica para su análisis forense. El objetivo es determinar el origen de la filtración, el recorrido de los datos y si hubo otros involucrados.

Desde la Fiscalía Regional Rosario afirmaron que la causa se encuentra en etapa de análisis digital. “El avance depende del contenido recuperado en los dispositivos secuestrados. No se descartan nuevas medidas”, indicaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Unidad de Cibercrimen investiga un aumento de maniobras de phishing y obtención ilegal de datos financieros en la región. En este caso, la sospecha apunta a operaciones realizadas en perjuicio de empresas emisoras de tarjetas.

El detenido permanecerá a disposición de la Fiscalía y los peritajes sobre los dispositivos secuestrados se encuentran en curso. Los resultados de los análisis serán determinantes para definir futuras imputaciones.