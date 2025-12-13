Una propuesta divertida y deliciosa: el CCB invita a los pequeños a un taller de decoración de galletas navideñas

La actividad está pensada para niños de 5 a 11 años. Se dictará los días martes y jueves de la próxima semana.

Hoy 07:31

En estos tiempos navideños, el Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 16 y el jueves 18 de diciembre, el taller de decoración de galletas navideñas, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 h y en forma gratuita.

Una actividad divertida y deliciosa que los participantes experimentarán en este taller de decoración de galletas con los colores y símbolos de la Navidad.

Es la oportunidad perfecta para que los más pequeños expresen su creatividad, se conecten con el espíritu de estas Fiestas y vivan un momento especial en esta época tan linda del año.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.